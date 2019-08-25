Знаменательные события в истории: 25 августа 2019 года

Праздники:
Международный день шахтера (последнее воскресенья августа).
День памяти мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними (305—306).
История:
325 - Окончился Первый Вселенский Собор в Никее.
1930 - Экспедиция полярников на ледокольном пароходе "Георгий Седов" открыла западные берега Северной Земли.
1960 - Открылись XVII летние Олимпийские игры в Риме (Италия).
1985 - В авиакатастрофе погибла Саманта Смит - "маленький посол мира".
1989 - Американский космический зонд "Вояджер" передал снимки планеты Нептун на Землю.
В этот день родились:
1819 - Алан Пинкертон, американский частный детектив, владелец детективного агентства.
1918 - Леонард Бернстайн, американский дирижер, композитор, пианист, музыкальный писатель, педагог.
1930 - Шон Коннери, английский и американский актер, продюсер, лауреат премии "Оскар".
1970 - Клаудия Шиффер, немецкая супермодель и актриса, общественный деятель.
1976 - Александр Скарсгорд, шведский актер, режиссер, сценарист.
1981 - Рэйчел Билсон, американская актриса.
1987 - Блейк Лайвли, американская актриса и фотомодель.
Ушли из жизни:
1688 - Генри Морган английский мореплаватель, пират.
1867 - Майкл Фарадей английский физик и химик, основоположник учения об электромагнитном поле.
1908 - Антуан Анри Беккерель французский физик, открывший радиоактивное излучение, Нобелевский лауреат.
1938 - Александр Куприн русский писатель.
1984 - Трумен Капоте (р. 1924), американский писатель.
2000 - Карл Баркс (р. 1901), американский художник-иллюстратор, автор комиксов.
Именины:
Матвей, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Федор.