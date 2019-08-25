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Воскресенье, 25.08.2019
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Знаменательные события в истории: 25 августа 2019 года

Знаменательные события в истории: 25 августа 2019 года
07:11 Сегодня Телеграф

В этот день, 25 августа - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день шахтера (последнее воскресенья августа).

День памяти мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними (305—306).

История:

325 - Окончился Первый Вселенский Собор в Никее.

1930 - Экспедиция полярников на ледокольном пароходе "Георгий Седов" открыла западные берега Северной Земли.

1960 - Открылись XVII летние Олимпийские игры в Риме (Италия).

1985 - В авиакатастрофе погибла Саманта Смит - "маленький посол мира".

1989 - Американский космический зонд "Вояджер" передал снимки планеты Нептун на Землю.

В этот день родились:

1819 - Алан Пинкертон, американский частный детектив, владелец детективного агентства.

1918 - Леонард Бернстайн, американский дирижер, композитор, пианист, музыкальный писатель, педагог.

1930 - Шон Коннери, английский и американский актер, продюсер, лауреат премии "Оскар".

1970 - Клаудия Шиффер, немецкая супермодель и актриса, общественный деятель.

1976 - Александр Скарсгорд, шведский актер, режиссер, сценарист.

1981 - Рэйчел Билсон, американская актриса.

1987 - Блейк Лайвли, американская актриса и фотомодель.

Ушли из жизни:

1688 - Генри Морган английский мореплаватель, пират.

1867 - Майкл Фарадей английский физик и химик, основоположник учения об электромагнитном поле.

1908 - Антуан Анри Беккерель французский физик, открывший радиоактивное излучение, Нобелевский лауреат.

1938 - Александр Куприн русский писатель.

1984 - Трумен Капоте (р. 1924), американский писатель.

2000 - Карл Баркс (р. 1901), американский художник-иллюстратор, автор комиксов.

Именины:

Матвей, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Федор.

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