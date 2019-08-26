Знаменательные события в истории: 26 августа 2019 года

Праздники:
День признания независимости Абхазии.
День признания независимости Южной Осетии.
День озера Севан в Армении.
День равенства женщин в США.
Ракша Бандхан в Индии.
Празднование в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" (Семистрельная).
История:
1728 - мореплаватель Витус Беринг открыл пролив между Азией и Америкой, получивший название Берингов пролив.
1743 - в Англии опубликованы первые в мире правила соревнований по боксу, разработанные британским боксером Джеком Броутоном.
1768 - начало 1-го кругосветного плавания английского мореплавателя Джеймса Кука.
1858 - отправлена первая новость телеграфом.
1883 - сильнейшее извержение вулкана Кракатау в Индонезии покрыло пеплом площадь свыше 800 тыс. км² и вызвало цунами, от которого на островах Ява и Суматра погибло около 36 тыс. человек.
1884 - американец Оттмар Мергенталер (Ottmar Mergenthaler) запатентовал линотип.
1895 - на Ниагарском водопаде открыта гидроэлектростанция.
1943 - В ходе Великой Отечественной войны началась Битва за Днепр.
1972 - Открылись XX летние Олимпийские игры в Мюнхене (Германия).
1978 - Зигмунд Йен становится первым восточногерманским космонавтом на борту корабля "Союз-31" и вообще первым немцем в космосе.
В этот день родились:
1728 Иоганн Ламберт, немецкий физик, философ, математик и астроном.
1740 Жозеф-Мишель Монгольфье, французский изобретатель, создатель воздушного шара.
1894 Гала Дали, жена и муза Сальвадора Дали.
1899 Руфино Тамайо, мексиканский художник.
1910 Мать Тереза, католическая монахиня, основательница Ордена милосердия, Нобелевский лауреат.
1957 - Доктор Албан, шведский поп-певец нигерийского происхождения.
1970 - Мелисса Маккарти, американская актриса, сценарист, продюсер.
1976 Земфира, российская певица, автор и исполнитель собственных песен.
1980 - Маколей Калкин, американский киноактер.
1989 - Джеймс Харден, американский баскетболист, олимпийский чемпион (2012), чемпион мира (2014).
Ушли из жизни:
1795 Алессандро Калиостро, итальянский мистик и авантюрист.
1850 Луи-Филипп, I король Франции (1830-1848), последний французский монарх, носивший титул короля.
1930 Лон Чейни, американский актер немого кино.
1982 Анна Герман, польская певица, исполнявшая песни на польском, русском и английском языках.
1989 Ирвинг Стоун, американский писатель.
Именины:
Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Ксения, Максим, Николай, Тихон, Яков.