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Понедельник, 26.08.2019
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Знаменательные события в истории: 26 августа 2019 года

Знаменательные события в истории: 26 августа 2019 года
07:23 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 26 августа - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День признания независимости Абхазии.

День признания независимости Южной Осетии.

День озера Севан в Армении.

День равенства женщин в США.

Ракша Бандхан в Индии.

Празднование в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" (Семистрельная).

История:

1728 - мореплаватель Витус Беринг открыл пролив между Азией и Америкой, получивший название Берингов пролив.

1743 - в Англии опубликованы первые в мире правила соревнований по боксу, разработанные британским боксером Джеком Броутоном.

1768 - начало 1-го кругосветного плавания английского мореплавателя Джеймса Кука.

1858 - отправлена первая новость телеграфом.

1883 - сильнейшее извержение вулкана Кракатау в Индонезии покрыло пеплом площадь свыше 800 тыс. км² и вызвало цунами, от которого на островах Ява и Суматра погибло около 36 тыс. человек.

1884 - американец Оттмар Мергенталер (Ottmar Mergenthaler) запатентовал линотип.

1895 - на Ниагарском водопаде открыта гидроэлектростанция.

1943 - В ходе Великой Отечественной войны началась Битва за Днепр.

1972 - Открылись XX летние Олимпийские игры в Мюнхене (Германия).

1978 - Зигмунд Йен становится первым восточногерманским космонавтом на борту корабля "Союз-31" и вообще первым немцем в космосе.

В этот день родились:

1728 Иоганн Ламберт, немецкий физик, философ, математик и астроном.

1740 Жозеф-Мишель Монгольфье, французский изобретатель, создатель воздушного шара.

1894 Гала Дали, жена и муза Сальвадора Дали.

1899 Руфино Тамайо, мексиканский художник.

1910 Мать Тереза, католическая монахиня, основательница Ордена милосердия, Нобелевский лауреат.

1957 - Доктор Албан, шведский поп-певец нигерийского происхождения.

1970 - Мелисса Маккарти, американская актриса, сценарист, продюсер.

1976 Земфира, российская певица, автор и исполнитель собственных песен.

1980 - Маколей Калкин, американский киноактер.

1989 - Джеймс Харден, американский баскетболист, олимпийский чемпион (2012), чемпион мира (2014).

Ушли из жизни:

1795 Алессандро Калиостро, итальянский мистик и авантюрист.

1850 Луи-Филипп, I король Франции (1830-1848), последний французский монарх, носивший титул короля.

1930 Лон Чейни, американский актер немого кино.

1982 Анна Герман, польская певица, исполнявшая песни на польском, русском и английском языках.

1989 Ирвинг Стоун, американский писатель.

Именины:

Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Ксения, Максим, Николай, Тихон, Яков. 

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 26 августа.
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