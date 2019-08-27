Знаменательные события в истории: 27 августа 2019 года

Праздники:
Молдавия - День независимости.
Иран - День фармацевта.
Михей Тиховей.
История:
1940 Американская компания СВS продемонстрировала первую систему цветного телевидения, пригодную для практического применения.
1955 В Великобритании вышел в свет первый экземпляр "Книги рекордов Гиннесса".
1977 - на Чернобыльской АЭС пущен первый блок.
1979 - гибель лорда Маунтбеттена от взрыва бомбы ИРА в Слайго-Бэй, графство Слайго, Ирландия.
1991 - провозглашение независимости Молдавии.
2000 - пожар на Останкинской телебашне в Москве.
2004 - открыта комета C/2004 Q2 (Макхольца).
2008 - девятибалльное землетрясение на Байкале.
1982 — приземление космического корабля Союз Т-5.
1985 — начало полёта Дискавери STS-51I.
1991 — провозглашение независимости Молдавии.
1999 — Конгресс США решил провести слушания по вопросу о причастности американского банка "Bank of New York" к "отмыванию" российских криминальных капиталов.
2000 — пожар на Останкинской телебашне в Москве.
В этот день родились:
1856 - Иван Яковлевич Франко, писатель, один из самых выдающихся духовных проводников Украины, ученый, политический деятель, публицист.
1864 Герман Вайнгертнер, немецкий гимнаст, трехкратный олимпийский чемпион.
1869 Карл Хаусхофер, немецкий ученый и социолог, основоположник немецкой школы геополитики.
1890 Ман Рэй, французский и американский художник, фотограф и кинорежиссер.
1896 Фаина Раневская, советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР.
1902 - Юрий Яновский, украинский писатель.
1908 Линдон Джонсон, 36-й президент США (1963-1969), государственный и политический деятель.
1929 Айра Левин, американский прозаик, драматург и автор песен.
1941 Сезария Эвора, певица с островов Зеленого Мыса.
1941 Богдан Ступка, актер театра и кино, Народный артист СССР и Украины.
1979 - Арон Пол, американский актер, лауреат премии "Эмми".
1983 - Джамала, украинская певица и актриса крымскотатарского и армянского происхождения. Народная артистка Украины, победительница Евровидения 2016.
1976 — Сара Чок, канадско-американская актриса.
1979 — Арон Пол, американский актёр, лауреат премии "Эмми".
1983 — Джамала, украинская певица, победительница конкурса "Евровидение-2016".
1985 — Кайла Юэлл, американская актриса.
1991 — Моника Хойниш, польская биатлонистка.
Ушли из жизни:
1635 Лопе де Вега, испанский драматург.
1748 Джеймс Томсон, шотландский поэт, автор гимна "Правь, Британия".
1879 Роулэнд Хилл, английский изобретатель и реформатор, создатель современной почты.
1965 Шарль Ле Корбюзье, французский архитектор и теоретик архитектуры, художник.
2007 — Вальтер Запашный (р. 1928), дрессировщик, народный артист РСФСР.
2009 — Сергей Михалков (р. 1913), писатель, председатель Союза писателей РСФСР, автор текста гимнов СССР и Российской Федерации.
2011 — Ия Саввина (р. 1936), актриса театра и кино, народная артистка СССР.
2014 — Валери Петров (р. 1920), болгарский писатель, переводчик.
Именины:
Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Ева