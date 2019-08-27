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Вторник, 27.08.2019
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Знаменательные события в истории: 27 августа 2019 года

Знаменательные события в истории: 27 августа 2019 года
07:52 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

В этот день, 27 августа - международный день памяти о работорговле и ее ликвидации.

Праздники:

Молдавия - День независимости.

Иран - День фармацевта.

Михей Тиховей.

История:

1940 Американская компания СВS продемонстрировала первую систему цветного телевидения, пригодную для практического применения.

1955 В Великобритании вышел в свет первый экземпляр "Книги рекордов Гиннесса".

1977 - на Чернобыльской АЭС пущен первый блок.

1979 - гибель лорда Маунтбеттена от взрыва бомбы ИРА в Слайго-Бэй, графство Слайго, Ирландия.

1991 - провозглашение независимости Молдавии.

2000 - пожар на Останкинской телебашне в Москве.

2004 - открыта комета C/2004 Q2 (Макхольца).

2008 - девятибалльное землетрясение на Байкале.

1982 — приземление космического корабля Союз Т-5.

1985 — начало полёта Дискавери STS-51I.

1991 — провозглашение независимости Молдавии.

1999 — Конгресс США решил провести слушания по вопросу о причастности американского банка "Bank of New York" к "отмыванию" российских криминальных капиталов.

2000 — пожар на Останкинской телебашне в Москве.

В этот день родились:

1856 - Иван Яковлевич Франко, писатель, один из самых выдающихся духовных проводников Украины, ученый, политический деятель, публицист.

1864 Герман Вайнгертнер, немецкий гимнаст, трехкратный олимпийский чемпион.

1869 Карл Хаусхофер, немецкий ученый и социолог, основоположник немецкой школы геополитики.

1890 Ман Рэй, французский и американский художник, фотограф и кинорежиссер.

1896 Фаина Раневская, советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР.

1902 - Юрий Яновский, украинский писатель.

1908 Линдон Джонсон, 36-й президент США (1963-1969), государственный и политический деятель.

1929 Айра Левин, американский прозаик, драматург и автор песен.

1941 Сезария Эвора, певица с островов Зеленого Мыса.

1941 Богдан Ступка, актер театра и кино, Народный артист СССР и Украины.

1979 - Арон Пол, американский актер, лауреат премии "Эмми".

1983 - Джамала, украинская певица и актриса крымскотатарского и армянского происхождения. Народная артистка Украины, победительница Евровидения 2016.

1976 — Сара Чок, канадско-американская актриса.

1979 — Арон Пол, американский актёр, лауреат премии "Эмми".

1983 — Джамала, украинская певица, победительница конкурса "Евровидение-2016".

1985 — Кайла Юэлл, американская актриса.

1991 — Моника Хойниш, польская биатлонистка.

Ушли из жизни:

1635 Лопе де Вега, испанский драматург.

1748 Джеймс Томсон, шотландский поэт, автор гимна "Правь, Британия".

1879 Роулэнд Хилл, английский изобретатель и реформатор, создатель современной почты.

1965 Шарль Ле Корбюзье, французский архитектор и теоретик архитектуры, художник.

2007 — Вальтер Запашный (р. 1928), дрессировщик, народный артист РСФСР.

2009 — Сергей Михалков (р. 1913), писатель, председатель Союза писателей РСФСР, автор текста гимнов СССР и Российской Федерации.

2011 — Ия Саввина (р. 1936), актриса театра и кино, народная артистка СССР.

2014 — Валери Петров (р. 1920), болгарский писатель, переводчик.

Именины:

Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Ева

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 27 августа.
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