Знаменательные события в истории: 28 августа 2019 года

Праздники:
Успение Пресвятой Богородицы Девы Марии.
История:
1609 - английский мореплаватель Г. Гудзон открыл залив Делавэр.
1883 - извержение вулкана Кракатау.
1892 - украинский писатель Иван Франко обвинен австрийскими властями в распространении незаконной литературы.
1937 - основана автомобильная компания "Тойота". Отец-основатель - Киитиро Тоеда.
1952 - Пол Моррис выполнил первую клиническую трансторакальную кардиостимуляцию у человека при асистолии желудочков.
1956 - в Киеве открыт памятник Ивану Франко.
1961 - в Торонто открыт Хоккейный зал славы.
1976 - в Массачусетсе впервые синтезирован искусственный ген.
1986 - Тина Тернер удостоилась звезды на Аллее славы в Голливуде.
1988 - произошла трагедия во время авиашоу на военной базе Рамштайн.
1993 - катастрофа Як-40 в Хороге (Таджикистан). Погибли 82 человека - крупнейшая авиакатастрофа в стране.
1998 - ураган "Бонни" в США.
2003 - широкомасштабное отключение электроэнергии в Лондоне.
2008 - землетрясение в районе озера Байкал с магнитудой ~9.
В этот день родились:
1749 - Иоганн Вольфганг Гете, немецкий поэт, государственный деятель, мыслитель и естествоиспытатель.
1878 - Джордж Хойт Уипл, американский врач, профессор, Нобелевский лауреат.
1961 - Дженнифер Кулидж, американская комедийная актриса.
1962 - Дэвид Финчер, американский кинорежиссер и клипмейкер.
1965 - Шанайя Твейн (настоящее имя Эйлин Регина Эдвардс), канадская кантри-исполнительница, обладательница многих "платиновых" альбомов.
1969 - Джек Блэк, американский актер-комик и музыкант.
1969 - Джейсон Пристли, американо-канадский актер.
1984 - Сара Ремер, американская актриса и модель.
Ушли из жизни:
1987 - Джон Хьюстон, американский режиссер, сценарист и актер.
2001 - Сергей Перхун, украинский футболист.
2006 - Мелвин Шварц, американский физик, лауреат Нобелевской премии (1988).
2007 - Антонио Пуэрта, испанский футболист.
2014 - Гленн Корник, английский бас-гитарист, клавишник, автор песен.
2017 - Мирей Дарк, французская актриса, сценарист, режиссер и фотомодель, жена Алена Делона.
Именины:
Мария.