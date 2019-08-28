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Среда, 28.08.2019
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Приметы и обряды на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы

Знаменательные события в истории: 28 августа 2019 года

Знаменательные события в истории: 28 августа 2019 года
06:59 Сегодня Телеграф

В этот день, 28 августа - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Успение Пресвятой Богородицы Девы Марии.

История:

1609 - английский мореплаватель Г. Гудзон открыл залив Делавэр.

1883 - извержение вулкана Кракатау.

1892 - украинский писатель Иван Франко обвинен австрийскими властями в распространении незаконной литературы.

1937 - основана автомобильная компания "Тойота". Отец-основатель - Киитиро Тоеда.

1952 - Пол Моррис выполнил первую клиническую трансторакальную кардиостимуляцию у человека при асистолии желудочков.

1956 - в Киеве открыт памятник Ивану Франко.

1961 - в Торонто открыт Хоккейный зал славы.

1976 - в Массачусетсе впервые синтезирован искусственный ген.

1986 - Тина Тернер удостоилась звезды на Аллее славы в Голливуде.

1988 - произошла трагедия во время авиашоу на военной базе Рамштайн.

1993 - катастрофа Як-40 в Хороге (Таджикистан). Погибли 82 человека - крупнейшая авиакатастрофа в стране.

1998 - ураган "Бонни" в США.

2003 - широкомасштабное отключение электроэнергии в Лондоне.

2008 - землетрясение в районе озера Байкал с магнитудой ~9.

В этот день родились:

1749 - Иоганн Вольфганг Гете, немецкий поэт, государственный деятель, мыслитель и естествоиспытатель.

1878 - Джордж Хойт Уипл, американский врач, профессор, Нобелевский лауреат.

1961 - Дженнифер Кулидж, американская комедийная актриса.

1962 - Дэвид Финчер, американский кинорежиссер и клипмейкер.

1965 - Шанайя Твейн (настоящее имя Эйлин Регина Эдвардс), канадская кантри-исполнительница, обладательница многих "платиновых" альбомов.

1969 - Джек Блэк, американский актер-комик и музыкант.

1969 - Джейсон Пристли, американо-канадский актер.

1984 - Сара Ремер, американская актриса и модель.

Ушли из жизни:

1987 - Джон Хьюстон, американский режиссер, сценарист и актер.

2001 - Сергей Перхун, украинский футболист.

2006 - Мелвин Шварц, американский физик, лауреат Нобелевской премии (1988).

2007 - Антонио Пуэрта, испанский футболист.

2014 - Гленн Корник, английский бас-гитарист, клавишник, автор песен.

2017 - Мирей Дарк, французская актриса, сценарист, режиссер и фотомодель, жена Алена Делона.

Именины:

Мария.

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 28 августа.
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