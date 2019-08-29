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Четверг, 29.08.2019
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Знаменательные события в истории: 29 августа 2019 года

Знаменательные события в истории: 29 августа 2019 года
07:10 Сегодня Телеграф

В этот день, 29 августа - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

ООН - Международный день действий против ядерных испытаний.

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.

Празднования в честь икон Божией Матери:

1239 - Феодоровская;

1904 - "Торжество Пресвятой Богородицы" (Порт-Артурская).

Третий Спас. Хлебный Спас. Ореховник.

История:

1831 - английский физик Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции.

1883 - в Оттаве Томас Ахерн (Thomas Ahern) продемонстрировал первую электроплиту.

1885 - Немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл.

1904 - III Олимпийские игры открылись в Сент-Луисе, штат Миссури.

1926 - в Непале отменено рабство.

1946 - в ООН приняты Швеция, Афганистан и Исландия.

1949 - Югославия обратилась к США за финансовой помощью для ликвидации последствий советской экономической блокады.

1954 - открыт Международный аэропорт Сан-Франциско (SFO).

1975 - в земном небе появилась сверхновая звезда в созвездии Лебедя.

1982 - ученые из Дармштадта (Западная Германия) сообщили об открытии 109-го элемента периодической системы Менделеева - мейтнерия.

1997 - в Мичигане из-за неэкономичности закрыта старейшая в США АЭС.

1999 - в Донецке открыт прижизненный памятник шестикратному чемпиону мира по прыжкам с шестом Сергею Бубке.

2001 - обнаружен человеческий ген долголетия.

2009 - Волна многочисленных флешмобов во всем мире памяти Майкла Джексона в его день рождения.

В этот день родились:

1840 - Павел Брюллов, русский живописец-пейзажист, архитектор.

1862 - Морис Метерлинк, бельгийский писатель и драматург, Нобелевский лауреат.

1920 - Чарли Паркер, американский джазовый саксофонист и композитор.

1946 - Боб Бимон, американский легкоатлет (прыжки в длину), олимпийский чемпион.

1958 - Майкл Джексон, американский певец, танцор и автор песен.

1971 - Карла Гуджино, американская актриса.

Ушли из жизни:

1967 - Чарльз Дэрроу, американский предприниматель, создатель настольной игры "Монополия".

1982 - Ингрид Бергман, шведская и американская актриса.

2016 - Джин Уайлдер, американский актер, сценарист и кинорежиссер.

Именины:

Александр, Анна.

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