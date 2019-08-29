Знаменательные события в истории: 29 августа 2019 года

Праздники:
ООН - Международный день действий против ядерных испытаний.
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Празднования в честь икон Божией Матери:
1239 - Феодоровская;
1904 - "Торжество Пресвятой Богородицы" (Порт-Артурская).
Третий Спас. Хлебный Спас. Ореховник.
История:
1831 - английский физик Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции.
1883 - в Оттаве Томас Ахерн (Thomas Ahern) продемонстрировал первую электроплиту.
1885 - Немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл.
1904 - III Олимпийские игры открылись в Сент-Луисе, штат Миссури.
1926 - в Непале отменено рабство.
1946 - в ООН приняты Швеция, Афганистан и Исландия.
1949 - Югославия обратилась к США за финансовой помощью для ликвидации последствий советской экономической блокады.
1954 - открыт Международный аэропорт Сан-Франциско (SFO).
1975 - в земном небе появилась сверхновая звезда в созвездии Лебедя.
1982 - ученые из Дармштадта (Западная Германия) сообщили об открытии 109-го элемента периодической системы Менделеева - мейтнерия.
1997 - в Мичигане из-за неэкономичности закрыта старейшая в США АЭС.
1999 - в Донецке открыт прижизненный памятник шестикратному чемпиону мира по прыжкам с шестом Сергею Бубке.
2001 - обнаружен человеческий ген долголетия.
2009 - Волна многочисленных флешмобов во всем мире памяти Майкла Джексона в его день рождения.
В этот день родились:
1840 - Павел Брюллов, русский живописец-пейзажист, архитектор.
1862 - Морис Метерлинк, бельгийский писатель и драматург, Нобелевский лауреат.
1920 - Чарли Паркер, американский джазовый саксофонист и композитор.
1946 - Боб Бимон, американский легкоатлет (прыжки в длину), олимпийский чемпион.
1958 - Майкл Джексон, американский певец, танцор и автор песен.
1971 - Карла Гуджино, американская актриса.
Ушли из жизни:
1967 - Чарльз Дэрроу, американский предприниматель, создатель настольной игры "Монополия".
1982 - Ингрид Бергман, шведская и американская актриса.
2016 - Джин Уайлдер, американский актер, сценарист и кинорежиссер.
Именины:
Александр, Анна.