Знаменательные события в истории: 30 августа 2019 года

Праздники:
Международный день жертв насильственных исчезновений.
История:
1873 - Открыт необитаемый арктический архипелаг, который был назван Землей Франца-Иосифа.
1877 - Французский изобретатель-самоучка Эмиль Рено запатентовал праксиноскоп - прародитель мультипликации.
1901 - английский изобретатель Хьюберт Сесил Бут запатентовал электрический пылесос.
1906 - Завершилось плавание норвежского исследователя Руаля Амундсена через Северо-Западный морской проход.
1918 - Фанни Каплан совершила покушение на Владимира Ленина.
1928 - Джавахарлал Неру потребовал независимости Индии. Создана Лига независимости Индии.
1991 - Азербайджан провозгласил свою независимость.
1991 - Запрещена Компартия Украины.
2009 - Белорусский Су-27 разбился на авиашоу в Польше. Пилоты погибли.
В этот день родились:
1871 Эрнест Резерфорд, английский физик, "отец" ядерной физики, создатель планетарной модели атома.
1898 Ширли Бут, американская актриса.
1937 Брюс Макларен, новозеландский автогонщик, пилот "Формулы-1", конструктор гоночных автомобилей.
1943 Жан-Клод Килли, французский горнолыжник, олимпийский чемпион, общественный деятель.
1972 Камерон Диас, американская киноактриса и модель.
1975 - Марина Анисина, российская и французская спортсменка, чемпионка мира (2000) и олимпийских игр (2002) в танцах на льду.
1982 - Энди Роддик, американский профессиональный теннисист, экс первая ракетка мира.
1985 - Анастасия Задорожная, российская киноактриса, певица и фотомодель.
1988 - Эрнест Гулбис, латвийский теннисист, входивший в десятку лучших теннисистов мира.
Ушли из жизни:
1937 - Лариса Кадочникова, украинская актриса (Тени забытых предков")
1940 - Джозеф Джон Томсон, английский физик, открывший электрон, Нобелевский лауреат.
2012 - Игорь Кваша, советский и российский актер театра и кино, телеведущий, Народный артист РСФСР.
2016 - Вера Чаславская, чехословацкая гимнастка, семикратная олимпийская чемпионка.
Именины:
Алексей, Дмитрий, Сергей, Павел, Ульяна, Филипп.