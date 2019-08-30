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Пятница, 30.08.2019
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Знаменательные события в истории: 30 августа 2019 года

Знаменательные события в истории: 30 августа 2019 года
07:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 30 августа - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день жертв насильственных исчезновений.

История:

1873 - Открыт необитаемый арктический архипелаг, который был назван Землей Франца-Иосифа.

1877 - Французский изобретатель-самоучка Эмиль Рено запатентовал праксиноскоп - прародитель мультипликации.

1901 - английский изобретатель Хьюберт Сесил Бут запатентовал электрический пылесос.

1906 - Завершилось плавание норвежского исследователя Руаля Амундсена через Северо-Западный морской проход.

1918 - Фанни Каплан совершила покушение на Владимира Ленина.

1928 - Джавахарлал Неру потребовал независимости Индии. Создана Лига независимости Индии.

1991 - Азербайджан провозгласил свою независимость.

1991 - Запрещена Компартия Украины.

2009 - Белорусский Су-27 разбился на авиашоу в Польше. Пилоты погибли.

В этот день родились:

1871 Эрнест Резерфорд, английский физик, "отец" ядерной физики, создатель планетарной модели атома.

1898 Ширли Бут, американская актриса.

1937 Брюс Макларен, новозеландский автогонщик, пилот "Формулы-1", конструктор гоночных автомобилей.

1943 Жан-Клод Килли, французский горнолыжник, олимпийский чемпион, общественный деятель.

1972 Камерон Диас, американская киноактриса и модель.

1975 - Марина Анисина, российская и французская спортсменка, чемпионка мира (2000) и олимпийских игр (2002) в танцах на льду.

1982 - Энди Роддик, американский профессиональный теннисист, экс первая ракетка мира.

1985 - Анастасия Задорожная, российская киноактриса, певица и фотомодель.

1988 - Эрнест Гулбис, латвийский теннисист, входивший в десятку лучших теннисистов мира.

Ушли из жизни:

1937 - Лариса Кадочникова, украинская актриса (Тени забытых предков")

1940 - Джозеф Джон Томсон, английский физик, открывший электрон, Нобелевский лауреат.

2012 - Игорь Кваша, советский и российский актер театра и кино, телеведущий, Народный артист РСФСР.

2016 - Вера Чаславская, чехословацкая гимнастка, семикратная олимпийская чемпионка.

Именины:

Алексей, Дмитрий, Сергей, Павел, Ульяна, Филипп.

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 30 августа.
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