Знаменательные события в истории: 31 августа 2019 года

Праздники:
День блога.
Православный день ветеринара.
История:
1900 - начались продажи "Кока-Колы" в Британии.
1957 - провозглашена независимость Малайской Федерации (с 1963 г. — Малайзия).
1962 - провозглашена независимость Тринидада и Тобаго.
1975 - Международный валютный фонд принял решение полностью отказаться от расчетов золотом при международных валютных расчетах.
1986: - Столкновение DC-9 а/к Aeroméxico и частного Piper Cherokee над Серритосом (Калифорния). Погибли 82 человека, включая 15 на земле.
1989 - румынский язык объявлен государственным в Молдавии и переведен на латинский шрифт.
1991 - о своей независимости объявила Киргизия.
2016 - решением Сената Бразилии президент Дилма Русеф отстранена от должности из-за причастности к коррупционному скандалу.
1990 В Берлине состоялась торжественная церемония подписания договора о вхождении ГДР в состав ФРГ (Договор об объединении).
1997 В автомобильной катастрофе погибла принцесса Диана.
В этот день родились:
1880 - Вильгельмина, королева Нидерландов (1890-1948).
1887 - Фридрих Адольф Панет, немецкий химик и геохимик.
1948 - Рудольф Шенкер, гитарист немецкой группы «Scorpions».
1974 - Андрей Медведев, украинский теннисист, победитель 11 турниров ATP.
1976 - Роке Жуниор, бразильский футболист, защитник, чемпион мира (2002).
Ушли из жизни:
1422 Генрих V Английский, английский король (1413-1422) из династии Ланкастер, полководец Столетней войны.
1867 Шарль Бодлер, французский поэт и критик, классик французской и мировой литературы.
1941 Марина Цветаева, русская поэтесса, прозаик, переводчик.
1985 - Фрэнк Макфарлейн Бернет (р. 1899), австралийский иммунолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1960).
1986 - Урхо Калева Кекконен (р. 1900), финский политик, 8-й президент Финляндии.
1990 - Сергей Волков (р. 1949), советский фигурист, тренер по фигурному катанию.
1997 Принцесса Диана, принцесса Уэльская, одна из самых популярных женщин мира.
2010 - Лоран Финьон (р. 1960), французский шоссейный велогонщик, победитель Тур де Франс (1983, 1984) и Джиро д’Италия (1989).
Именины:
Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Иван, Лев, Макар, Ульяна.