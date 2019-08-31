Знаменательные события в истории: 31 августа 2019 года

В этот день, 31 августа - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День блога.

Православный день ветеринара.

История:

1900 - начались продажи "Кока-Колы" в Британии.

1957 - провозглашена независимость Малайской Федерации (с 1963 г. — Малайзия).

1962 - провозглашена независимость Тринидада и Тобаго.

1975 - Международный валютный фонд принял решение полностью отказаться от расчетов золотом при международных валютных расчетах.

1986: - Столкновение DC-9 а/к Aeroméxico и частного Piper Cherokee над Серритосом (Калифорния). Погибли 82 человека, включая 15 на земле.

1989 - румынский язык объявлен государственным в Молдавии и переведен на латинский шрифт.

1991 - о своей независимости объявила Киргизия.

2016 - решением Сената Бразилии президент Дилма Русеф отстранена от должности из-за причастности к коррупционному скандалу.

1990 В Берлине состоялась торжественная церемония подписания договора о вхождении ГДР в состав ФРГ (Договор об объединении).

1997 В автомобильной катастрофе погибла принцесса Диана.

В этот день родились:

1880 - Вильгельмина, королева Нидерландов (1890-1948).

1887 - Фридрих Адольф Панет, немецкий химик и геохимик.

1948 - Рудольф Шенкер, гитарист немецкой группы «Scorpions».

1974 - Андрей Медведев, украинский теннисист, победитель 11 турниров ATP.

1976 - Роке Жуниор, бразильский футболист, защитник, чемпион мира (2002).

Ушли из жизни:

1422 Генрих V Английский, английский король (1413-1422) из династии Ланкастер, полководец Столетней войны.

1867 Шарль Бодлер, французский поэт и критик, классик французской и мировой литературы.

1941 Марина Цветаева, русская поэтесса, прозаик, переводчик.

1985 - Фрэнк Макфарлейн Бернет (р. 1899), австралийский иммунолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1960).

1986 - Урхо Калева Кекконен (р. 1900), финский политик, 8-й президент Финляндии.

1990 - Сергей Волков (р. 1949), советский фигурист, тренер по фигурному катанию.

1997 Принцесса Диана, принцесса Уэльская, одна из самых популярных женщин мира.

2010 - Лоран Финьон (р. 1960), французский шоссейный велогонщик, победитель Тур де Франс (1983, 1984) и Джиро д’Италия (1989).

Именины:

Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Иван, Лев, Макар, Ульяна.