Знаменательные события в истории: 1 сентября 2019 года

Праздники:
День знаний.
Словакия - День Конституции.
Узбекистан - День Независимости.
История:
1804 - Немецкий астроном Карл Хардинг открыл третий астероид Юнону.
1902 - Во Франции состоялась премьера первого в мире научно-фантастического фильма "Путешествие на Луну".
1920 - Франция провозгласила создание государства Ливан со столицей в Бейруте.
1923 - Великое землетрясение Канто.
1928 - Албания провозглашена королевством.
1939 - Началась Вторая мировая война.
1964 - В Киеве открыт первый на Украине широкоформатный кинотеатр.
1969 - День рождения белорусского ансамбля "Песняры".
1971 - Катар провозгласил себя независимым государством.
2001 - в Украине вступил в силу новый Уголовный кодекс, в котором высшая мера наказания заменена пожизненным заключением.
2004 - захват школы в Беслане (Северная Осетия).
2006 - катастрофа Ту-154 в Мешхеде (Иран). Погибли 28 человек.
В этот день родились:
1875 Эдгар Берроуз, американский писатель.
1923 Рокки Марчиано, американский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе.
1935 Сейдзи Одзава, японский дирижер.
1946 Но Му Хен, корейский президент (2003-2008).
1957 Глория Эстефан, латиноамериканская певица и автор песен.
1989 Том Каулитц и Билл Каулитц - немецкие музыканты, братья-близнецы, основатели музыкальной группы "Tokio Hotel".
1993 Илона Митресей, французская поп-певица.
Ушли из жизни:
1715 Людовик XIV де Бурбон, король Франции и Наварры (1643-1715), известный как "Король-Солнце".
1729 Ричард Стил, ирландский писатель, журналист, политик.
1970 Франсуа Мориак, французский писатель, Нобелевский лауреат.
1988 Луис Альварес (р. 1911), американский физик-экспериментатор, лауреат Нобелевской премии (1968).
2014 Готфрид Йон (р. 1942), немецкий актер.
Именины:
Андрей, Владимир, Николай, Тимофей, Фекла.