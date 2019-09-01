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Знаменательные события в истории: 1 сентября 2019 года

Знаменательные события в истории: 1 сентября 2019 года
07:19 Сегодня Телеграф

В этот день, 1 сентября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День знаний.

Словакия - День Конституции.

Узбекистан - День Независимости.

История:

1804 - Немецкий астроном Карл Хардинг открыл третий астероид Юнону.

1902 - Во Франции состоялась премьера первого в мире научно-фантастического фильма "Путешествие на Луну".

1920 - Франция провозгласила создание государства Ливан со столицей в Бейруте.

1923 - Великое землетрясение Канто.

1928 - Албания провозглашена королевством.

1939 - Началась Вторая мировая война.

1964 - В Киеве открыт первый на Украине широкоформатный кинотеатр.

1969 - День рождения белорусского ансамбля "Песняры".

1971 - Катар провозгласил себя независимым государством.

2001 - в Украине вступил в силу новый Уголовный кодекс, в котором высшая мера наказания заменена пожизненным заключением.

2004 - захват школы в Беслане (Северная Осетия).

2006 - катастрофа Ту-154 в Мешхеде (Иран). Погибли 28 человек.

В этот день родились:

1875 Эдгар Берроуз, американский писатель.

1923 Рокки Марчиано, американский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе.

1935 Сейдзи Одзава, японский дирижер.

1946 Но Му Хен, корейский президент (2003-2008).

1957 Глория Эстефан, латиноамериканская певица и автор песен.

1989 Том Каулитц и Билл Каулитц - немецкие музыканты, братья-близнецы, основатели музыкальной группы "Tokio Hotel".

1993 Илона Митресей, французская поп-певица.

Ушли из жизни:

1715 Людовик XIV де Бурбон, король Франции и Наварры (1643-1715), известный как "Король-Солнце".

1729 Ричард Стил, ирландский писатель, журналист, политик.

1970 Франсуа Мориак, французский писатель, Нобелевский лауреат.

1988 Луис Альварес (р. 1911), американский физик-экспериментатор, лауреат Нобелевской премии (1968).

2014 Готфрид Йон (р. 1942), немецкий актер.

Именины:

Андрей, Владимир, Николай, Тимофей, Фекла. 

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Праздник, История, 1 сентября, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события.
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