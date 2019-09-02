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Понедельник, 02.09.2019
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Знаменательные события в истории: 2 сентября 2019 года

Знаменательные события в истории: 2 сентября 2019 года
07:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 2 сентября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День нотариата на Украине.

День предпринимателя Украины.

День независимости Вьетнама.

День отца в Австралии.

История:

1794 - начало строительства Одессы.

1939 - Ученые написали письмо президенту США о ситуации в атомной энергетике.

1945 - Церемонией капитуляции Японии на борту американского линкора "Миссури" закончилась Вторая мировая война.

1945 - Провозглашена Демократическая Республика Вьетнам.

1996 - в Украине введена новая валюта - гривна.

1998 - самолет авиакомпании Swissair, выполнявший рейс SR-111(SWR-111) Нью-Йорк—Женева, в результате возникшего в кабине пожара потерял управление и упал в Атлантический океан недалеко от бухты Маргаретс, Канада. На борту находились 215 пассажиров и 14 членов экипажа. Все они погибли.

2002 - Мощное (магнитудой около 7) землетрясение близ Индонезии унесло жизни более 50 человек.

В этот день родились:

1726 Джон Говард, британский филантроп.

1778 Людовик I Бонапарт, король Голландии (1806-1810), брат Наполеона I Бонапарта.

1805 Эстебан Хосе Эчеверриа, аргентинский поэт, писатель, общественный деятель.

1850 Юджин Филд, американский писатель.

1964 Киану Ривз, американский актер театра и кино, продюсер.

1965 Леннокс Льюис, абсолютный чемпион мира по боксу (1999).

1966 Сальма Хайек, мексиканская актриса.

1967 Андреас Меллер, немецкий футболист, чемпион мира (1990), чемпион Европы (1996).

1967 Остап Ступка, украинский актер театра и кино, телеведущий, народный артист Украины (2009).

1971 Хьетиль Андре Омодт, норвежский горнолыжник, 4-кратный олимпийский чемпион.

1972 Лева Би-2, музыкант, певец, солист группы "Би-2".

1979 Александр Поветкин, российский боксер, олимпийский чемпион (2004).

1981 Алексей Чадов, российский актёр театра и кино.

1987 Скотт Моир, канадский фигурист, выступающий в танцах на льду: олимпийский чемпион в команде (2018 год), двукратный олимпийский чемпион в личном первенстве (2010 и 2018 годы), неоднократный чемпион мира и четырёх континентов.

1989 Алешандре Пато, бразильский футболист.

Ушли из жизни:

1813 Жан Моро генерал Первой французской республики, соперник Наполеона.

1937 Пьер де Кубертен французский барон, общественный деятель, основатель современных Олимпийских игр.

1969 Хо Ши Мин вьетнамский политический деятель, первый президент Северного Вьетнама.

2006 Боб Матиас американский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион, политик.

2013 Фредерик Пол, американский писатель-фантаст, редактор и активный деятель фэндома.

Именины:

Александр, Виктор, Иван, Лев, Максим, Николай, Степан, Федор.

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Праздник, История, 2 сентября, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события.
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