Знаменательные события в истории: 3 сентября 2019 года

В этот день, 3 сентября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Австралия - День флага.

Катар - День независимости.

Сан-Марино - День основания республики.

Тунис - День движения за независимость.

Канада - День торгового флота.

История:

301 - основано Сан-Марино - старейшее на сегодня государство европы.

1739 - основан город Шостка (Сумская область, Украина).

1783 - подписан Версальский мирный договор. Великобритания признала независимость США.

1791 - во Франции объявлена первая в ее истории Конституция.

1812 - в Англии на первом в мире консервном заводе выпущена первая банка консервов, изготовленных промышленным путем.

1838 - В Киеве открыт Институт благородных девиц.

1914 - Американка Мэри Фелпс Джекобс изобрела бюстгальтер. "Опытный" образец она смастерила с помощью служанки из носовых платков и запатентовала свое изобретение в 1915 году.

1915 - в австрийской армии создан полк украинских сечевых стрельцов.

1939 - Великобритания, Франция, Индия, Австралия и Новая Зеландия объявили войну Германии.

1973 - В Киеве открыт памятник Лесе Украинке.

1976 - Беспилотный аппарат Viking-2 совершает посадку на Марсе.

2002 - генпрокуратура Украины признала, что тело, найденное в Таращанском лесу 2 ноября 2000, принадлежит Георгию Гонгадзе.

2009 - В Лос-Анджелесе состоялись похороны Майкла Джексона.

В этот день родились:

1869 - Фриц Прегль, австрийский ученый-химик, врач, Нобелевский лауреат.

1899 - Фрэнк Макфарлейн Бернет (ум. 1985), австралийский иммунолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1960).

1905 - Карл Дэвид Андерсон (ум. 1991), американский физик, открывший позитрон, лауреат Нобелевской премии (1936).

1950 - Евгений Паперный, советский и украинский актер, народный артист Украины.

1953 - Жан-Пьер Жене, французский кинорежиссер, сценарист, драматург.

1955 - Стив Джонс, британский рок-гитарист и певец, один из основателей панк-группы "Sex Pistols".

1965 - Чарли Шин, американский киноактер.

1979 - Томислав Миличевич, американский рок-музыкант, гитарист альтернативной рок-группы "30 Seconds to Mars".

1979 - Жулио Сезар Соарес Эспиндола, бразильский футболист, вратарь сборной Бразилии.

1984 - Гаррет Джон Хедлунд, американский актер.

1988 - Жером Боатенг, немецкий футболист, чемпион мира (2014).

Ушли из жизни:

1883 - Иван Тургенев, русский писатель.

1991 - Фрэнк Капра, американский кинорежиссер итальянского происхождения.

2001 - Полин Кейл, американский киновед и кинокритик.

2004 - Андре Стиль, французский писатель.

2007 - Стив Фоссет, американский миллиардер, воздухоплаватель, яхтсмен.

2012 - Майкл Кларк Дункан, американский актер.

Именины:

Александр, Корнилий, Павел.