Знаменательные события в истории: 3 сентября 2019 года

Праздники:
Австралия - День флага.
Катар - День независимости.
Сан-Марино - День основания республики.
Тунис - День движения за независимость.
Канада - День торгового флота.
История:
301 - основано Сан-Марино - старейшее на сегодня государство европы.
1739 - основан город Шостка (Сумская область, Украина).
1783 - подписан Версальский мирный договор. Великобритания признала независимость США.
1791 - во Франции объявлена первая в ее истории Конституция.
1812 - в Англии на первом в мире консервном заводе выпущена первая банка консервов, изготовленных промышленным путем.
1838 - В Киеве открыт Институт благородных девиц.
1914 - Американка Мэри Фелпс Джекобс изобрела бюстгальтер. "Опытный" образец она смастерила с помощью служанки из носовых платков и запатентовала свое изобретение в 1915 году.
1915 - в австрийской армии создан полк украинских сечевых стрельцов.
1939 - Великобритания, Франция, Индия, Австралия и Новая Зеландия объявили войну Германии.
1973 - В Киеве открыт памятник Лесе Украинке.
1976 - Беспилотный аппарат Viking-2 совершает посадку на Марсе.
2002 - генпрокуратура Украины признала, что тело, найденное в Таращанском лесу 2 ноября 2000, принадлежит Георгию Гонгадзе.
2009 - В Лос-Анджелесе состоялись похороны Майкла Джексона.
В этот день родились:
1869 - Фриц Прегль, австрийский ученый-химик, врач, Нобелевский лауреат.
1899 - Фрэнк Макфарлейн Бернет (ум. 1985), австралийский иммунолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1960).
1905 - Карл Дэвид Андерсон (ум. 1991), американский физик, открывший позитрон, лауреат Нобелевской премии (1936).
1950 - Евгений Паперный, советский и украинский актер, народный артист Украины.
1953 - Жан-Пьер Жене, французский кинорежиссер, сценарист, драматург.
1955 - Стив Джонс, британский рок-гитарист и певец, один из основателей панк-группы "Sex Pistols".
1965 - Чарли Шин, американский киноактер.
1979 - Томислав Миличевич, американский рок-музыкант, гитарист альтернативной рок-группы "30 Seconds to Mars".
1979 - Жулио Сезар Соарес Эспиндола, бразильский футболист, вратарь сборной Бразилии.
1984 - Гаррет Джон Хедлунд, американский актер.
1988 - Жером Боатенг, немецкий футболист, чемпион мира (2014).
Ушли из жизни:
1883 - Иван Тургенев, русский писатель.
1991 - Фрэнк Капра, американский кинорежиссер итальянского происхождения.
2001 - Полин Кейл, американский киновед и кинокритик.
2004 - Андре Стиль, французский писатель.
2007 - Стив Фоссет, американский миллиардер, воздухоплаватель, яхтсмен.
2012 - Майкл Кларк Дункан, американский актер.
Именины:
Александр, Корнилий, Павел.