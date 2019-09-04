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Среда, 04.09.2019
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Знаменательные события в истории: 4 сентября 2019 года

Знаменательные события в истории: 4 сентября 2019 года
07:05 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 4 сентября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день тхэквондо.

Аргентина - День иммигранта.

Армения - День спасателя.

Иран - День кооперации.

Молдавия - День работника таможенной службы.

Россия - День специалиста по ядерному обеспечению.

История:

1781 День основания города Лос-Анджелес.

1791 Людовик XVI подписал первую конституцию Франции.

1870 Во Франции был свергнут император Наполеон III и провозглашена Третья республика.

1888 Джордж Истман получил патент на фотокамеру, заправляемую фотопленкой, и зарегистрировал торговый знак "Кодак".

1962 Начало Карибского кризиса: президент Джон Кеннеди предупредил Фиделя Кастро, что США всеми средствами парируют кубинскую военную акцию в зоне своих интересов; в тот же день Москва заявила, что непосредственная интервенция США против Кубы приведет к глобальному конфликту.

1964 NASA выводит в космос свою первую орбитальную геофизическую обсерваторию.

1965 В Киеве во время показа фильма "Тени забытых предков" состоялся митинг протеста против новых политических репрессий.

1991 Над зданием Верховной Рады в Киеве впервые поднят сине-желтый флаг.

1999 В результате теракта в Буйнакске разрушен жилой дом, погибло 58 человек.

В этот день родились:

1768 Франсуа-Рене де Шатобриан, французский писатель.

1908 Ричард Натаниэль Райт, американский писатель.

1908 Эдвард Дмитрик, американский кинорежиссер украинского происхождения, входит в список десяти лучших кинорежиссеров за всю историю американского кино ("Молодые львы", "Шалако").

1913 Кендзо Танге, японский архитектор.

1981 Бейонсе, американская R&B-исполнительница, танцовщица, музыкальный продюсер, актриса и модный дизайнер.

1990 - Ольга Харлан, украинская фехтовальщица (сабля), олимпийская чемпионка Пекина в командном первенстве.

Ушли из жизни: 

1907 Эдвард Григ, норвежский композитор.

1921 Вильгельм Котарбинский, выдающийся украинский художник, яркий представитель академизма и символизма в живописи, работал над росписями Владимирского собора.

1965 Альберт Швейцер, немецкий теолог, философ, музыкант и врач, Нобелевский лауреат.

1985 Василий Стус, украинский поэт, переводчик, прозаик, литературовед, правозащитник. Герой Украины.

1997 Ганс Юрген Айзенк, британский ученый-психолог, автор популярного теста уровня интеллекта - IQ.

1998 Игорь Сорин, российский музыкант, поэт, солист группы "Иванушки International".

2015 Чандра Бахадур Данги (р. 1939), гражданин Непала, который признан самым низкорослым в истории взрослым мужчиной (занесен в Книгу рекордов Гиннесса).

Именины:

Александр, Алексей, Василий, Гавриил, Макар, Михаил, Федор, Феликс. 

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 4 сентября.
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