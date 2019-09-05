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Четверг, 05.09.2019
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Знаменательные события в истории: 5 сентября 2019 года

Знаменательные события в истории: 5 сентября 2019 года
07:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 5 сентября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день благотворительности. 

День учителя в Индии Праздники Индии.

День памяти святого Луппа Солунского.

История: 

1666 - Закончился Великий пожар в Лондоне, продолжавшийся несколько дней и уничтоживший треть города.

1862 - английские аэронавты Глейшер и Коксвелл достигли на воздушном шаре рекордной для того времени высоты 9000 метров.

1882 - В Нью-Йорке рабочие совершили первую демонстрацию к Дню Труда.

1885 - На сервисной станции Джейка Гампера в США установлен первый бензиновый насос.

1939 - США провозгласили нейтралитет во Второй мировой войне.

1944 - В Лондоне состоялось подписание договора об образовании экономического союза Бенилюкс.

1945 - В Онтарио произведена первая в Канаде ядерная реакция.

1972 - Захват в заложники спортсменов и членов Олимпийской делегации Израиля.

1981 - Первая зафиксированная смерть жителя Азии от СПИДа.

1997 - Столицей Олимпийских игр 2004 года избраны Афины.

2005 - Катастрофа Боинга-737 в Медане.

В этот день родились:

1638 Людовик XIV де Бурбон, король Франции и Наварры (1643-1715), известный как "Король-Солнце.

1939 - Джордж Лазенби, австралийский киноактер, один из исполнителей роли Джеймса Бонда.

1946 - Фредди Меркьюри, британский певец и музыкант, автор песен, вокалист рок-группы Queen.

1951 - Майкл Китон (настоящее имя Майкл Джон Дуглас), американский киноактер.

1973 - Роуз Макгоуэн, американская актриса кино и телевидения.

1976 - Татьяна Гуцу, украинская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка.

1988 - Джон Брэдли-Уэст, американский актер.

1989 - Кэт Грэм, американская актриса, певица, модель.

1990 - Ен А Ким, южнокорейская фигуристка, олимпийская чемпионка

1995 - Кэролайн Саншайн, американская актриса.

Ушли из жизни:

1857  - Огюст Конт, французский философ и социолог.

1997 - Мать Тереза,  католическая монахиня, основательница Ордена милосердия, Нобелевский лауреат.

2003 - Кир Булычев, советский писатель-фантаст, сценарист.

2017 - Николас Бломберген, американский физик нидерландского происхождения, нобелевский лауреат (1981).

Именины: 

Елизавета, Ефрем, Иван, Николай, Павел, Федор

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 5 сентября.
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