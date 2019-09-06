Знаменательные события в истории: 6 сентября 2019 года

Праздники:
День святителя Петра.
День объединения Болгарии.
История:
394 - Византийский император Феодосий I Великий в последний раз в истории объединил Восточную и Западную Римские империи.
1872 - Состоялась встреча трех императоров: Вильгельма I, Франца Иосифа I и Александра II.
1885 - к Болгарскому княжеству присоединена область Восточная Румелия.
1975 - теннисная звезда Мартина Навратилова (ЧССР) запросила политическое убежище в США.
976 - советский пилот Виктор Беленко совершил побег на истребителе "Миг-25П" и совершил посадку в Японии, где запросил политическое убежище в США.
1977 - во всех канадских провинциях, кроме Квебека и Новой Шотландии, дорожные знаки приведены в соответствие с метрической системой.
1979 - 30 тысяч "лодочников", которым удалось по морю покинуть Вьетнам, получили разрешение на проживание в США.
1987 - в Балтиморе впервые хирургическим путём разъединены сиамские близнецы.
1989 - из-за компьютерной ошибки 41 тыс. парижан получили письма, извещающие о том, что ими совершены убийства и грабежи вместо нарушений правил дорожного движения.
В этот день родились:
1766 - Джон Дальтон, английский ученый, член Лондонского королевского общества.
1892 - Эдвард Виктор Эпплтон, английский физик, Нобелевский лауреат.
1908 - Григорий Ягдфельд, советский драматург, сценарист и детский писатель.
1908 - Льюис Эссен, английский физик.
1924 - Михаил Брайчевский, украинский историк.
1939 - Судзуми Тонегава, японский молекулярный биолог и иммунолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1987).
1943 - Ричард Робертс, американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1993, совм. с Филлипом Шарпом).
1971 - Долорес О’Риордан, ирландская певица, автор песен и вокалистка рок-группы The Cranberries.
1973 - Юрий Шатунов, певец, солист группы "Ласковый май"
1974 - Нина Перссон, солистка шведской группы "The Cardigans".
1979 - Максим Максимов, российский биатлонист, призер чемпионата мира
1984 - Хелена Экхольм, шведская биатлонистка, трехкратная чемпионка мира.
1987 - Анна Павлова, российская гимнастка, абсолютная чемпионка России (2002, 2004), бронзовый призер XXVIII Олимпийских игр (2004).
Ушли из жизни:
1907 - Сюлли-Прюдом, французский поэт и эссеист, Нобелевский лауреат.
1968 - Николай Акимов, советский живописец, театральный художник, режиссер.
1986 - Бланш Свит, американская актриса, звезда немого кино.
1998 - Акира Куросава, японский кинорежиссер.
2007 - Лучано Паваротти, итальянский оперный певец (тенор).
Именины:
Арсений, Георгий, Кузьма, Максим, Петр.