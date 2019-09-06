Знаменательные события в истории: 6 сентября 2019 года

В этот день, 6 сентября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День святителя Петра.

День объединения Болгарии.

История:

394 - Византийский император Феодосий I Великий в последний раз в истории объединил Восточную и Западную Римские империи.

1872 - Состоялась встреча трех императоров: Вильгельма I, Франца Иосифа I и Александра II.

1885 - к Болгарскому княжеству присоединена область Восточная Румелия.

1975 - теннисная звезда Мартина Навратилова (ЧССР) запросила политическое убежище в США.

976 - советский пилот Виктор Беленко совершил побег на истребителе "Миг-25П" и совершил посадку в Японии, где запросил политическое убежище в США.

1977 - во всех канадских провинциях, кроме Квебека и Новой Шотландии, дорожные знаки приведены в соответствие с метрической системой.

1979 - 30 тысяч "лодочников", которым удалось по морю покинуть Вьетнам, получили разрешение на проживание в США.

1987 - в Балтиморе впервые хирургическим путём разъединены сиамские близнецы.

1989 - из-за компьютерной ошибки 41 тыс. парижан получили письма, извещающие о том, что ими совершены убийства и грабежи вместо нарушений правил дорожного движения.

В этот день родились:

1766 - Джон Дальтон, английский ученый, член Лондонского королевского общества.

1892 - Эдвард Виктор Эпплтон, английский физик, Нобелевский лауреат.

1908 - Григорий Ягдфельд, советский драматург, сценарист и детский писатель.

1908 - Льюис Эссен, английский физик.

1924 - Михаил Брайчевский, украинский историк.

1939 - Судзуми Тонегава, японский молекулярный биолог и иммунолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1987).

1943 - Ричард Робертс, американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1993, совм. с Филлипом Шарпом).

1971 - Долорес О’Риордан, ирландская певица, автор песен и вокалистка рок-группы The Cranberries.

1973 - Юрий Шатунов, певец, солист группы "Ласковый май"

1974 - Нина Перссон, солистка шведской группы "The Cardigans".

1979 - Максим Максимов, российский биатлонист, призер чемпионата мира

1984 - Хелена Экхольм, шведская биатлонистка, трехкратная чемпионка мира.

1987 - Анна Павлова, российская гимнастка, абсолютная чемпионка России (2002, 2004), бронзовый призер XXVIII Олимпийских игр (2004).

Ушли из жизни:

1907 - Сюлли-Прюдом, французский поэт и эссеист, Нобелевский лауреат.

1968 - Николай Акимов, советский живописец, театральный художник, режиссер.

1986 - Бланш Свит, американская актриса, звезда немого кино.

1998 - Акира Куросава, японский кинорежиссер.

2007 - Лучано Паваротти, итальянский оперный певец (тенор).

Именины:

Арсений, Георгий, Кузьма, Максим, Петр.