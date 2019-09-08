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Воскресенье, 08.09.2019
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Знаменательные события в истории: 8 сентября 2019 года

Знаменательные события в истории: 8 сентября 2019 года
07:29 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 8 сентября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день грамотности.

Международный день солидарности журналистов.

Всемирный день оказания первой медицинской помощи.

День украинского кино.

День физической культуры и спорта Украины.

Наталья Овсяница и Адриян Осенний.

История: 

1504 Во Флоренции установлена скульптура Давида - шедевр гениального Микеланджело.

1636 Основан Гарвардский университет - один из ведущих вузов США.

1856 - в Монреале состоялся первый полет воздушного шара, сделанного в Канаде.

1888 - сыгран первый матч Английской футбольной лиги.

1921 - коронована первая мисс Америка — Маргарет Горман.

1966 - выпущен пилотный выпуск сериала Star Trek.

1974 - Уотергейтский скандал: президент США Джеральд Форд помиловал бывшего президента Ричарда Никсона за все преступления, к которым последний имел отношения в период президентства.

1989 - в Киеве основан Народный рух Украины.

1991 - Македония получила независимость.

2009 - На концерте Black Eyed Peas был зарегистрирован и занесён в Книгу рекордов Гиннесса самый массовый флешмоб, организованный зрителями; в нём приняли участие около 21 000 человек

В этот день родились:

1474 - Лудовико Ариосто, итальянский поэт и драматург эпохи Возрождения.

1898 - Наталья Ужвий, украинская советская актриса театра и кино, народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда.

1918 - Дерек Бартон, английский химик, лауреат Нобелевской премии (1969, совм. с Оддом Хасселем).

1971 - Мартин Фримен, британский киноактер.

1975 - Елена Лиховцева, российская теннисистка.

1979 - Пинк (настоящее имя Алиша Мур), американская поп-певица.

1986 - Жоау Моутинью, португальский футболист.

1989 - Авичи, шведский диджей и музыкальный продюсер.

Ушли из жизни: 

1560 - Эми Дадли, английская аристократка, первая жена Роберта Дадли.

1709 - Иван Мазепа, украинский государственный и политический деятель, гетман Украины.

1895 - Адам Опель, немецкий бизнесмен, основатель компании "Opel".

1922 - Леон Бонна, французский живописец, коллекционер.

1949 - Рихард Штраус, немецкий композитор и дирижер.

1981 - Хидэки Юкава, японский физик-теоретик, Нобелевский лауреат.

2009 - Оге Нильс Бор, датский физик, лауреат Нобелевской премии (1975), директор Института Нильса Бора.

Именины: 

Адриан, Виктор, Георгий, Мария, Наталья, Петр.  

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 8 сентября.
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