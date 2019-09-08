Знаменательные события в истории: 8 сентября 2019 года

Праздники:
Международный день грамотности.
Международный день солидарности журналистов.
Всемирный день оказания первой медицинской помощи.
День украинского кино.
День физической культуры и спорта Украины.
Наталья Овсяница и Адриян Осенний.
История:
1504 Во Флоренции установлена скульптура Давида - шедевр гениального Микеланджело.
1636 Основан Гарвардский университет - один из ведущих вузов США.
1856 - в Монреале состоялся первый полет воздушного шара, сделанного в Канаде.
1888 - сыгран первый матч Английской футбольной лиги.
1921 - коронована первая мисс Америка — Маргарет Горман.
1966 - выпущен пилотный выпуск сериала Star Trek.
1974 - Уотергейтский скандал: президент США Джеральд Форд помиловал бывшего президента Ричарда Никсона за все преступления, к которым последний имел отношения в период президентства.
1989 - в Киеве основан Народный рух Украины.
1991 - Македония получила независимость.
2009 - На концерте Black Eyed Peas был зарегистрирован и занесён в Книгу рекордов Гиннесса самый массовый флешмоб, организованный зрителями; в нём приняли участие около 21 000 человек
В этот день родились:
1474 - Лудовико Ариосто, итальянский поэт и драматург эпохи Возрождения.
1898 - Наталья Ужвий, украинская советская актриса театра и кино, народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда.
1918 - Дерек Бартон, английский химик, лауреат Нобелевской премии (1969, совм. с Оддом Хасселем).
1971 - Мартин Фримен, британский киноактер.
1975 - Елена Лиховцева, российская теннисистка.
1979 - Пинк (настоящее имя Алиша Мур), американская поп-певица.
1986 - Жоау Моутинью, португальский футболист.
1989 - Авичи, шведский диджей и музыкальный продюсер.
Ушли из жизни:
1560 - Эми Дадли, английская аристократка, первая жена Роберта Дадли.
1709 - Иван Мазепа, украинский государственный и политический деятель, гетман Украины.
1895 - Адам Опель, немецкий бизнесмен, основатель компании "Opel".
1922 - Леон Бонна, французский живописец, коллекционер.
1949 - Рихард Штраус, немецкий композитор и дирижер.
1981 - Хидэки Юкава, японский физик-теоретик, Нобелевский лауреат.
2009 - Оге Нильс Бор, датский физик, лауреат Нобелевской премии (1975), директор Института Нильса Бора.
Именины:
Адриан, Виктор, Георгий, Мария, Наталья, Петр.