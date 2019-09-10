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Вторник, 10.09.2019
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Знаменательные события в истории: 10 сентября 2019 года

Знаменательные события в истории: 10 сентября 2019 года
07:03 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 10 сентября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день предотвращения самоубийств.

Рош аШана - еврейский Новый Год. 

Празднование в честь обретения мощей преподобного Иова Почаевского.

История:

1492 - Первое празднование Нового года, перенесенное Иваном III с 1 марта на 1 сентября.

1939 - Канада объявляет войну Германии.

1941 - Группа американских сенаторов обвинила Чарли Чаплина в попытке втягивания США в войну и английской пропаганде в связи с показом его фильма "Великий диктатор".

1961 - Катастрофа самолёта Douglas DC-6B после взлёта из ирландского аэропорта Шаннон (погибли все 83 человека).

1976 - столкновение Trident 3B и DC-9 над Загребом (Югославия). 177 погибших.

1977 - Тунисский иммигрант Хамида Джандуби, осужденный как убийца, стал последним казненным на гильотине преступником во Франции. Через четыре года гильотина, как орудие смертной казни, будет запрещена.

1984 - Была открыта уникальность ДНК - "генетические отпечатки".

1988 - Штеффи Граф, победив на Открытом чемпионате США, стала первой теннисисткой, которой удалось завоевать Большой шлем после аналогичного достижения австралийской спортсменки Маргарет Корт в 1970 году.

1988 - В Одессе начался первый конкурс комедийных фильмов "Золотой Дюк".

1990 - Папа Иоанн Павел II освятил в столице Кот-д’Ивуара базилику Богоматери Мира.

1993 - На телеканале "Fox Television" состоялась премьера первого эпизода американского фантастического телесериала 1990-х годов "Секретные материалы".

1996 - ООН утверждает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

1998 - Спустя 5 минут после старта запущенная с космодрома Байконур ракета-носитель "Зенит-2" упала вместе с 12 американскими спутниками связи "Глобалстар" в безлюдном месте в Хакасии.

В этот день родились:

1894 - Александр Довженко, украинский писатель, кинорежиссер, сценарист.

1899 -Вольф Мессинг, советский телепат, гипнотизер, ясновидящий, человек-загадка.

1941 - Стивен Гулд, американский палеонтолог, биолог-эволюционист и историк науки.

1955 - Лариса Долина, российская эстрадная и джазовая певица, актриса, Народная артистка России.

1960 - Колин Ферт, английский актер, продюсер.

1966 - Джо Ньювендайк, канадский хоккеист, олимпийский чемпион (2002).

1968 - Гай Ричи, английский кинорежиссер.

1972 - Максим Виторган, российский актер театра и кино, режиссер и ведущий.

1976 - Густаво Куэртен, бразильский теннисист, бывшая первая ракетка мира.

Ушли из жизни:

1797 - Мэри Годвин, английская писательница.

1859 - Томас Наттолл, английский ботаник и зоолог.

1979 - Агостиньо Нето, ангольский государственный деятель, 1-й президент Анголы (1975-1979).

1983 - Феликс Блох, швейцарский физик, Нобелевский лауреат.

2011 - Клифф Робертсон, американский актер, обладатель премии "Оскар".

Именины:

Алексей, Андрей, Анна, Арсений, Георгий, Денис, Захар, Иосиф, Лукьян, Макар, Николай, Павел, Степан. 

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 10 сентября.
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