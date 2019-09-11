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Среда, 11.09.2019
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Знаменательные события в истории: 11 сентября 2019 года

Знаменательные события в истории: 11 сентября 2019 года
06:59 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 11 сентября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Энкутаташ - эфиопский Новый год.

Аргентина - Национальный день учителя.

Пакистан - Национальный день памяти Мухаммада Али Джинны.

США - День патриота (Общенациональный день служения и памяти), в память о погибших в результате терактов в 2001 году в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Чили - День годовщины военного переворота 1973 года, день памяти Сальвадора Альенде.

Каталония - Национальный день Каталонии в память годовщины окончания осады Барселоны (1714).

История:

1927 - Землетрясение на Южном берегу Крыма, приведшее к множественным разрушениям от Севастополя до Феодосии; именно это землетрясение попало в сюжет романа "Двенадцать стульев".

1930 - Агата Кристи вышла замуж за археолога Макса Маллоуэна.

1961 - День рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF).

1973 - В результате военного переворота в Чили к власти пришла военная хунта во главе с генералом Пиночетом.

1986 - В Польше объявлено об освобождении всех политзаключенных.

1988 - Эстонский язык провозглашён государственным в Эстонии.

1990 - Президент США Джордж Буш-старший в своем телевизионном выступлении перед нацией по поводу Кувейтского кризиса впервые после окончания холодной войны использует термин "Новый мировой порядок".

1991 - В Техасе разбился Embraer EMB 120 Brasilia компании Continental Express, погибло 14 человек.

1993 - В Киеве открыт памятный знак жертвам голодомора.

2001 - В США совершен самый крупный в истории человечества террористический акт.

2015 - башенный кран упал на мечеть Аль-Харам в Мекке и задавил насмерть 107 человек.

В этот день родились:

1700 - Джеймс Томсон, шотландский поэт, автор гимна "Правь, Британия".

1816 - Карл Фридрих Цейс, немецкий оптик-механик, конструктор микроскопов.

1862 - О’Генри, американский писатель-прозаик.

1937 - Иосиф Кобзон (ум. 2018), эстрадный певец (баритон) и общественный деятель, народный артист СССР.

1937 - Паола, королева Бельгии (1993—2013), супруга короля Альберта II.

1940 - Брайан Де Пальма, американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.

1945 - Франц Беккенбауэр, немецкий футболист, чемпион мира и Европы.

1949 - Эва Шикульская, польская киноактриса.

1961 - Федор Добронравов, актер театра и кино, народный артист России.

1965 - Моби (настоящее имя Ричард Мелвилл Холл), американский диджей, певец, композитор, музыкант-мультиинструменталист.

1965 - Башар Хафез аль-Асад, сирийский политический и государственный деятель, президент Сирии (с 2000 года).

Ушли из жизни:

1823 - Давид Рикардо, английский экономист, классик политической экономии.

1971 - Никита Хрущев, советский государственный и политический деятель, глава СССР (1953-1964).

2017 - Абдул Халим Муадзам Шах, Выборный король Малайзии (Янг ди-Пертуан Агонг) в 1970-1975 и 2011-2016.

Именины:

Иван.

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Праздник, История, 11 сентября, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события.
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