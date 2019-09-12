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Четверг, 12.09.2019
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Знаменательные события в истории: 12 сентября 2019 года

Знаменательные события в истории: 12 сентября 2019 года
06:59 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 12 сентября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций.

Кабо-Верде - Национальный день.

Мексика - День памяти повешенных солдат батальона Святого Патрика.

Эфиопия - День национального восстания 1974 года, смещение с трона императора Хайле Селассие I.

Туркмения - День Рухнама.

История:

1898 - Открыт Киевский политехнический институт.

1910 - В Мюнхене впервые прозвучала "Симфония тысячи" Густава Малера.

1933 - Лео Силард предложил идею цепной ядерной реакции.

1940 - Во Франции найдена пещера Ласко.

1953 - Состоялась церемония бракосочетания Джона Кеннеди и Жаклин Ли Бувье.

1959 - с космодрома Байконур осуществлён запуск советской межпланетной станции «Луна-2». Она станет первым в истории космическим аппаратом, достигшим поверхности Луны.

2002 - Президент США Джордж Буш объявил о намерении Соединенных Штатов снова стать членом ЮНЕСКО, из состава которой они вышли 18 лет назад.

2007 - Президент Филиппин Джозеф Эстрада был приговорен к пожизненному заключению за разграбление страны.

2008 - В Харькове состоялся первый и на тот момент единственный концерт группы Queen на Украине. Этим бесплатным концертом группа начала свой Европейский тур в поддержку акции борьбы со СПИДом.

В этот день родились:

1494 Франциск I, французский король (1515-1547) из династии Валуа.

1897 Ирен Жолио-Кюри, французский физик, Нобелевский лауреа.

1897 Уолтер Гибсон, американский писатель, журналист, редактор.

1913 Джесси Оуэнс, американский легкоатлет, четырехкратный олимпийский чемпион.

1921 Станислав Лем, польский писатель, фантаст, философ, публицист, футуролог.

1966 - Ануше Ансари, американский ученый, первая космическая туристка среди женщин.

1967 - Луи Си Кей, американский стендап-комик, актер, сценарист, продюсер и режиссер, обладатель премий "Эмми" и "Грэмми".

1973 - Пол Уокер, американский актер.

1984 - Петра Марклунд, шведская певица.

1986 - Эмми Россум, американская певица, актриса.

Ушли из жизни:

1981 -Эудженио Монтале, итальянский поэт, прозаик, Нобелевский лауреат.

2010 - Клод Шаброль, французский кинорежиссер.

Именины:

Алексей, Арсений, Василий, Григорий, Даниил, Ефрем, Иван, Игнатий, Леонид, Макар, Павел. 

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 12 сентября.
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