Знаменательные события в истории: 13 сентября 2019 года

Праздники:
Мексика - День памяти детей-героев, павших в сражении при Чапультепеке в 1847 году.
США - Национальный день борьбы с целиакией.
Куприянов день, Журавлиное вече.
История:
1848 - во Львовском университете создана кафедра украинского языка.
1902 - в Великобритании впервые в качестве доказательства вины обвиняемого были использованы его отпечатки пальцев с места преступления.
1922 - зафиксирован мировой рекорд максимальной температуры воздуха у поверхности Земли. В Эль-Азизии (на территории нынешней Ливии) столбик термометра в тени поднялся до отметки +57,7 °C.
1929 - Александр Флеминг впервые явил публике свое открытие - пенициллин.
1960 - В США состоялся первый симпозиум по бионике, который официально закрепил рождение новой науки.
1991 - президент США Дж. Буш отказал Израилю в выделении 10 миллиардов долларов для строительства домов для эмигрантов из СССР.
1995 - после футбольного матча Лиги чемпионов "Динамо Киев" - "Панатинаикос" испанский судья Лопес Ньето обвинил киевлян в попытке подкупа арбитров, после чего "Динамо" было отстранено от еврокубков на три года.
1997 - столкновение немецкого Ту-154 и американского C-141 над Атлантическим океаном близ юго-западного побережья Африки. Погибли 33 человека.
1999 - В Москве террористами взорван жилой дом на Каширском шоссе.
2001 - 24 члена семьи Усамы бин Ладена воздушным путём покидают территорию США под опекой ФБР (в эти дни закрыты все аэропорты страны по причине терактов 11 сентября 2001 года).
2008 - серия терактов в Дели.
2010 - при крушении пассажирского самолёта ATR-42 в Венесуэле близ города Пуэрто-Ордас, погибли 15 человек, 36 ранены.
В этот день родились:
1894 - Джон Бойнтон Пристли, английский писатель, драматург, театральный режиссер.
1916 - Роальд Даль, английский писатель, мастер парадоксального рассказа.
1944 - Жаклин Биссет, британская и американская киноактриса.
1968 - Эмма Виклунд, шведская фотомодель и киноактриса.
1973 - Фабио Каннаваро, итальянский футболист, чемпион мира (2006), лучший футболист мира 2006 года.
1989 - Томас Мюллер, немецкий футболист, чемпион мира (2014).
Ушли из жизни:
1592 - Мишель Монтень, французский писатель и философ эпохи Возрождения.
1872 - Людвиг Фейербах, немецкий философ-материалист и атеист.
1949 - Август Крог, датский физиолог, профессор, Нобелевский лауреат.
1959 Алексей Фатьянов, советский поэт, автор многих популярных песен.
1996 - Тупак Шакур, американский музыкант, рэпер и актер.
Именины:
Александр, Владимир, Геннадий, Мирон, Михаил.