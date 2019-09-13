Скачать
Пятница, 13.09.2019
Главные события 12 сентября: Зеленский и Ниинисте, украинские политики и Кальюлайд, Миссия МВФ в Украине
Главные события 12 сентября: Зеленский и Ниинисте, украинские политики и Кальюлайд, Миссия МВФ в Украине
Отстранение Геращенко от заседаний: кто проголосует против
Отстранение Геращенко от заседаний: кто проголосует против
MVP Суперлиги Дилэйни стал игроком Барселоны
MVP Суперлиги Дилэйни стал игроком Барселоны
Приметы и обряды на 13 сентября - Куприянов день
Приметы и обряды на 13 сентября - Куприянов день

Знаменательные события в истории: 13 сентября 2019 года

Знаменательные события в истории: 13 сентября 2019 года
06:59 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 13 сентября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Мексика - День памяти детей-героев, павших в сражении при Чапультепеке в 1847 году.

США - Национальный день борьбы с целиакией.

Куприянов день, Журавлиное вече.

История:

1848 - во Львовском университете создана кафедра украинского языка.

1902 - в Великобритании впервые в качестве доказательства вины обвиняемого были использованы его отпечатки пальцев с места преступления.

1922 - зафиксирован мировой рекорд максимальной температуры воздуха у поверхности Земли. В Эль-Азизии (на территории нынешней Ливии) столбик термометра в тени поднялся до отметки +57,7 °C.

1929 - Александр Флеминг впервые явил публике свое открытие - пенициллин.

1960 - В США состоялся первый симпозиум по бионике, который официально закрепил рождение новой науки.

1991 - президент США Дж. Буш отказал Израилю в выделении 10 миллиардов долларов для строительства домов для эмигрантов из СССР.

1995 - после футбольного матча Лиги чемпионов "Динамо Киев" - "Панатинаикос" испанский судья Лопес Ньето обвинил киевлян в попытке подкупа арбитров, после чего "Динамо" было отстранено от еврокубков на три года.

1997 - столкновение немецкого Ту-154 и американского C-141 над Атлантическим океаном близ юго-западного побережья Африки. Погибли 33 человека.

1999 - В Москве террористами взорван жилой дом на Каширском шоссе.

2001 - 24 члена семьи Усамы бин Ладена воздушным путём покидают территорию США под опекой ФБР (в эти дни закрыты все аэропорты страны по причине терактов 11 сентября 2001 года).

2008 - серия терактов в Дели.

2010 - при крушении пассажирского самолёта ATR-42 в Венесуэле близ города Пуэрто-Ордас, погибли 15 человек, 36 ранены.

В этот день родились:

1894 - Джон Бойнтон Пристли, английский писатель, драматург, театральный режиссер.

1916 - Роальд Даль, английский писатель, мастер парадоксального рассказа.

1944 - Жаклин Биссет, британская и американская киноактриса.

1968 - Эмма Виклунд, шведская фотомодель и киноактриса.

1973 - Фабио Каннаваро, итальянский футболист, чемпион мира (2006), лучший футболист мира 2006 года.

1989 - Томас Мюллер, немецкий футболист, чемпион мира (2014).

Ушли из жизни:

1592 - Мишель Монтень, французский писатель и философ эпохи Возрождения.

1872 - Людвиг Фейербах, немецкий философ-материалист и атеист.

1949 - Август Крог, датский физиолог, профессор, Нобелевский лауреат.

1959 Алексей Фатьянов, советский поэт, автор многих популярных песен.

1996 - Тупак Шакур, американский музыкант, рэпер и актер.

Именины:

Александр, Владимир, Геннадий, Мирон, Михаил. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 13 сентября.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пятница 13: приметы и суеверия этого мистического дня
02 Гороскоп на завтра, 13 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Разумков и Кальюлайд встретились: обсудят реформы и борьбу с коррупцией
04 Нардепы-"прогульщики" будут наказаны: детали
05 Гончарук: Украина заинтересована в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина поднялась в рейтинге экономической свободы
Украина поднялась в рейтинге экономической свободы
Дочь Цемаха заявила, что отец вернулся в ОРДЛО
Дочь Цемаха заявила, что отец вернулся в ОРДЛО
Антикоррупционный суд заочно арестовал беглого судью Татькова
Антикоррупционный суд заочно арестовал беглого судью Татькова
Google выпустил Doodle к 166 летию со дня рождения Ханса Кристиана Грама
Google выпустил Doodle к 166 летию со дня рождения Ханса Кристиана Грама
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь