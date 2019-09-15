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Воскресенье, 15.09.2019
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Знаменательные события в истории: 15 сентября 2019 года

Знаменательные события в истории: 15 сентября 2019 года
07:15 Сегодня Телеграф

В этот день, 15 сентября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день демократии.

Международный день распространения информации о лимфоме.

День работника леса в Украине.

История:

911 Князь Олег заключил первый международный договор с Византией.

1830 Состоялась церемония открытия первой междугородней железнодорожной линии на паровой тяге.

1916 Первая в истории мировых войн танковая атака произошла в битве на реке Сомме.

1928 Английский микробиолог Александр Флеминг первым в мире выделил пенициллин.

1946 Болгария провозглашена народной республикой.

1971 День рождения экологической организации "Гринпис" (Greenpeace).

1973 Королем Швеции стал 27-летний Карл XVI Густав.

2000 В Сиднее состоялось открытие XXVII Летних Олимпийских игр.

2007 В Перу упал загадочный метеорит.

2008 банк Lehman Brothers подал на банкротство, что стало началом Мирового экономического кризиса 2008 года.

В этот день родились:

1613 Франсуа Ларошфуко, французский писатель-моралист.

1804 Михаил Максимович, украинский историк, филолог, этнограф, ботаник, поэт, первый ректор Киевского университета.

1890 Агата Кристи, английская писательница, автор детективных романов и пьес.

1946 Томми Ли Джонс, американский киноактер, обладатель "Оскара".

1946 Оливер Стоун, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, обладатель трех "Оскаров".

1951 Йохан Нескенс, голландский футболист и тренер, входящий в список лучших футболистов мира "ФИФА 100".

1977 Том Харди, британский актер.

1979 Патрик Марло, канадский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион.

1984 Гарри, герцог Сассекский, младший сын Чарльза, принца Уэльского и его первой жены принцессы Дианы, внук королевы Великобритании елизаветы II.

Ушли из жизни:

1907 Иван Карпович Тобилевич (Карпенко-Карий), драматург, один из корифеев украинского театра.

1938 Томас Вулф, американский писатель.

1989 Роберт Пенн Уоррен, американский поэт, писатель, литературный критик.

2006 Ориана Фаллачи, итальянская журналистка, писатель, публицист.

2008 Ричард Райт, британский пианист и клавишник, участник группы "Pink Floyd".

Именины:

Анатолий, Богдан, Владимир, Герман, Ксения, Оксана, Серафима.

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 15 сентября.
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