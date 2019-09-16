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Понедельник, 16.09.2019
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Знаменательные события в истории: 16 сентября 2019 года

Знаменательные события в истории: 16 сентября 2019 года
07:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 16 сентября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день охраны озонового слоя.

День работников леса.

История:

1658 гетман Войска Запорожского Иван Выговский заключил с Речью Посполитой Гадячский трактат о вхождении казаков в польское подданство.

1782 Впервые использована "Большая печать" правительства США.

1810 Мексика провозгласила независимость от Испании и начала освободительную войну.

1859 Ливингстон открыл озеро Ньяса в Африке.

1964 катастрофа Ан-8 в Гостомеле (Киев). Погибли 7 человек.

1971 катастрофа Ту-134 под Киевом. Погибли 49 человек.

1975 Папуа-Новая Гвинея объявила независимость от Австралии.

1976 многократный рекордсмен и чемпион мира по подводному плаванию Шаварш Карапетян спас с 10-метровой глубины 20 человек, когда переполненный троллейбус упал с моста в Ереванское водохранилище.

1983 актер Арнольд Шварценеггер получил американское гражданство.

1987 В Монреале подписан Протокол об озоноразрушающих веществах.

1992 Черная среда для британской валюты.

2000 в Сиднее открылись XXVII летние Олимпийские игры.

2007 инцидент с "Блэкуотер" в Багдаде.

2009 62-летний Юкио Хатояма стал новым премьер-министром Японии.

2011 во время авиашоу в штате Невада самолет рухнул прямо на зрителей.

В этот день родились:

1387 Генрих V, Английский английский король (1413-1422) из династии Ланкастер, полководец Столетней войны.

1685 Джон Гей, английский поэт и драматург.

1925 Би Би Кинг, американский блюзовый гитарист, певец, автор песен.

1927 Питер Фальк, американский киноактер.

1952 Микки Рурк, американский киноактер (фильмы: "Девять с половиной недель", "Год Дракона", "Дикая орхидея" и др.), лауреат премий "Золотой глобус" и BAFTA.

1956Дэвид Копперфильд (настоящее имя Дэвид Сет Коткин), американский фокусник-иллюзионист.

1958Дженнифер Тилли, американская актриса.

1963 Ричард Маркс, американский поп- и рок-певец, автор песен, продюсер.

1981 Сергей Билоущенко, украинский гребец, бронзовый призер Олимпийских игр.

1981 Людмила Павленко, украинская лыжница, биатлонистка, призер Паралимпийских игр.

1992 Ник Джонас, американский певец и актер, участник группы "Jonas Brothers".

Ушли из жизни:

1925 Александр Фридман русский математик и геофизик.

1967 Павел Тычина, выдающийся украинский поэт, переводчик, общественный деятель.

1977 Мария Каллас греческая и американская оперная певица.

1980 Жан Пиаже швейцарский психолог, автор работ о детской психологии.

1991 Ольга Спесивцева русская балерина.

2007 Роберт Джордан американский писатель.

Именины:

Алексей, Андрей, Василий, Иван, Илья, Петр, Роман, Сергей. 

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 15 сентября.
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