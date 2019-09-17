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Вторник, 17.09.2019
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Знаменательные события в истории: 17 сентября 2019 года

Знаменательные события в истории: 17 сентября 2019 года
07:05 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 17 сентября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День спасателя Украины.

День Конституции и Гражданства в США.

День почитания пожилых людей в Японии.

Праздник иконы Божьей Матери, именуемой "Неопалимая Купина".

История:

1630 В Северной Америке британскими переселенцами основан Бостон.

1787 Конституционный конвент в Филадельфии принял Конституцию США.

1789 английский астроном Уильям Гершель открыл Мимас, спутник планеты Сатурн.

1859 Джошуа Абрахам Нортон провозгласил себя императором Соединённых Штатов и присвоил себе титул Его Императорское Величество император Соединенных Штатов Нортон I и Протектор Мексики.

1957 Состоялась свадьба Софии Лорен и Карло Понти в Мексике.

1988 Открылись XXIV летние Олимпийские игры в Сеуле (Южная Корея).

1991 прекращено дело против Александра Солженицына за отсутствием состава преступления, а сам писатель заявил о своем намерении вернуться в Россию.

2006 в ПМР прошел Референдум о независимости Приднестровья.

В этот день родились:

1864 Михаил Коцюбинский, писатель, общественный деятель, классик украинской литературы.

1867 Масаока Сики, японский поэт, писатель, литературный критик и теоретик поэзии эпохи Мэйдзи.

1922 Агостиньо Нето, ангольский государственный деятель, 1-й президент Анголы (1975-1979).

1939 Владимир Меньшов, актер и режиссер, народный артист РСФСР, обладатель премии "Оскар".

1951 Кассандра Петерсон, американская киноактриса.

1952 Виктор Савченко, украинский советский боксер, двукратный призер Олимпийских игр.

1954 Михаэль Дорфман, израильский писатель, публицист, издатель и общественный деятель.

1960 Дэймон Хилл, автогонщик, чемпион мира (1996).

1968 Анастейша, американская поп-певица и автор песен.

1969 Кит Флинт, танцор и вокалист британской электронной группы "The Prodigy".

1976  Евгений Шестаков, украинский боксер.

1985 Александр Овечкин, российский хоккеист.

1997 Остон Мэттьюз, американский хоккеист.

Ушли из жизни:

1958 Фридрих Адольф Панет, немецкий химик и геохимик.

1940 Панас Саксаганский, украинский актер, театральный режиссёр, драматург, педагог, народный артист СССР.

1987 Владимир Басов советский кинорежиссер, актер, сценарист, Народный артист России.

Именины:

Александр, Василий, Елена, Иван, Михаил, Петр, Федор.

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 17 сентября.
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