Знаменательные события в истории: 19 сентября 2019 года

Праздники:
День рождения "Смайлика"
Международный день подражания пиратам.
Воспоминание чуда Архистратига Михаила.
История:
1648 Паскаль провел опыт, доказавший существование атмосферного давления.
1888 В Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты.
1891 в Монреаль прибыли первые украинские поселенцы.
1893 Новая Зеландия стала первой страной, предоставившей на выборах право голоса женщинам.
1928 в Нью-Йорке состоялась премьера первого мультфильма с Микки Маусом. Мышонок еще не имел голоса и был мало похож на привычный нам образ.
1952 в США актеру Чарли Чаплину предъявлено обвинение в сочувствии коммунистам.
1958 Элвис Пресли отправился на военную службу в Германию.
1982 Скотт Фалман предложил использовать смайлики в качестве способа выражения эмоций при общении в Сети
1985 землетрясение в Мехико, силой 8,1 балла. Более 9000 чел. погибло, 30 000 ранено, 95 000 лишились жилья.
1991 в Киеве восстановлена деятельность Киево-Могилянской академии.
2000 в Лондоне были продемонстрированы уникальные кадры, снятые английскими учеными. На них - астероид, который влетел в атмосферу Земли, прошел по касательной и опять вылетел в космос. По словам астрономов, если бы он шел на 20 км ниже, то врезался бы в Землю, что вызвало бы мощный взрыв, как от крупной ядерной бомбы.
2000 в Берлине совершена попытка поджога Рейхстага. 22-летний немец на своем автомобиле «Volkswagen Golf» попытался сквозь стеклянные витрины прорваться внутрь здания. Машина застряла. Позже выяснилось, что она была облита со всех сторон бензином.
2006 в Таиланде произошел государственный переворот.
В этот день родились:
1911 Уильям Голдинг, английский писатель-романист, Нобелевский лауреат.
1948 Джереми Айронс, английский актер, обладатель "Оскара".
1948 Михаил Фоменко, украинский футболист и футбольный тренер.
1949 Твигги (настоящее имя Лесли Хорнби), британская супермодель, актриса и певица.
1959 Виктор Андриенко, украинский актер кино и телевидения, комик.
1960 Забужко Оксана, ведущая украинская писательница, поэтесса, эссеистика и публичная интеллектуалка.
1969 Константин Цзю, советский, российский и австралийский боксёр, чемпион мира.
1977 Валерий Гончаров, украинский гимнаст, олимпийский чемпион (2004) и серебряный призер (2000) Олимпийских игр.
1990 Юлия Джима, украинская биатлонистка, олимпийская чемпионка (2014).
Ушли из жизни:
1843 Гаспар-Гюстав Кориолис, французский математик, инженер и ученый.
1881 Джеймс Абрам Гарфилд, 20-й президент США (с 4 марта по 19 сентября 1881 года).
1953 Климент Квитка, музыковед и фольклорист, человек Ларисы Косач (Леси Украинки).
1969 Зинаида Серебрякова, выдающаяся украинская и французская художница из семьи Бенуа-Лансере.
1985 Итало Кальвино, итальянский писатель, представитель неореализма.
Именины:
Андрей, Архип, Давид, Денис, Иван, Кирилл, Макар.