Знаменательные события в истории: 20 сентября 2019 года

В этот день, 20 сентября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День памяти преподобного Макария Оптинского.

История:

1378 Начало Великого раскола (или Великой схизмы) в Римско-католической церкви.

1519 Фердинанд Магеллан отправился в кругосветное путешествие.

1792 во Франции разрешены разводы.

1946 Состоялось открытие первого Каннского кинофестиваля.

2000 власти Тайваня арестовали 25-летнего Чэн Инь-Хао, создателя знаменитого компьютерного вируса CIH ("ЧИХ"), названного по инициалам автора. В народе вирус известен как "Чернобыль", так как одна из его версий активируется 26 апреля, в годовщину аварии на атомной электростанции.

2002 сход ледника Колка в Кармадонском ущелье в Северной Осетии. В результате стихийного бедствия погиб Сергей Бодров и съемочная группа фильма "Связной".

2008 террористический акт в гостинице Марриот.

2002 В Афинах открылась Всемирная конференция мэров.

В этот день родились:

1613 Жан-Франсуа Поль де Гонди, французский государственный деятель Фронды, кардинал де Рец.

1916 Сид Чаплин, английский писатель.

1934 Софи Лорен, итальянская актриса и певица, обладательница «Оскара».

1948 Джордж Р. Р. Мартин, американский писатель, сценарист, продюсер.

1957 Владимир Ткаченко, украинский советский баскетболист, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр.

1971 Хенрик Ларссон, шведский футболист, победитель Лиги чемпионов УеФА (2006).

1974 Катя Лель, российская эстрадная певица.

1975 Хуан-Пабло Монтойя, бывший пилот Формулы-1.

1977 Валерий Перешкура, украинский гимнаст, серебряный призер Олимпийских игр (2000).

1982 Инна Осипенко-Радомская, украинская спортсменка на байдарках, олимпийская чемпионка, четырехкратная призер Олимпийских игр.

1983 Юлия Батенкова-Бауман, украинская биатлонистка, лыжница, призер Паралимпийских игр.

1988 Сергей Бобровский, российский хоккеист (вратарь), игрок НХЛ, чемпион мира (2014).

1990 Джон Таварес, канадский хоккеист, олимпийский чемпион (2014).

Ушли из жизни:

1957 Ян Сибелиус, финский композитор, скрипач, дирижер.

1960 Ида Рубинштейн (Лидия Львовна Рубинштейн), выдающаяся харьковчанка, королева балета и актриса, в 1909-1910 годах выступила в составе антрепризы Сергея Дягилева, в начале 1911 года создала собственную труппу.

1999 - Горбачева (Титаренко) Раиса Максимовна, жена первого президента СССР Михаила Горбачева, скончалась на 68-м году жизни от лейкемии в университетской клинике немецкого города Мюнстер.

2006 Александр Мовчан, советский и украинский актер театра и кино.

2016 Кертис Хэнсон, американский кинорежиссер, продюсер, сценарист, лауреат премии «Оскар».

Именины:

Александр, Андрей, Василий, Иван, Лев, Макар, Николай Петр, Степан.