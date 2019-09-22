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Воскресенье, 22.09.2019
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Знаменательные события в истории: 22 сентября 2019 года

Знаменательные события в истории: 22 сентября 2019 года
07:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 22 сентября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день без автомобиля.

Всемирный день защиты слонов.

День партизанской славы Украины.

День памяти праведных Богоотец Иоакима и Анны.

История:

1692 в Салеме повешены последние восемь "ведьм".

1792 провозглашена Французская республика. Это явилось точкой отсчета французского республиканского календаря.

1862 Aвраам Линкольн объявил, что с 1 января 1863 года все рабы "отныне и навсегда будут свободными".

1960 Провозглашение независимости Республики Мали.

1991 Первое провозглашение независимой Республики Косово

1993 Битва за Сухуми. Абхазскими войсками сбит пассажирский самолет Ту-154. Погибли 108 человек.

1993 Крушение экспресса "Sunset Limited" в штате Алабама (США): поезд рухнул с моста в реку Мобил. Погибли 47 человек.

2006 с космодрома Утиноура с помощью ракеты-носителя M-V запущен японский научный спутник "Hinode" для исследования в области физики Солнца.

2010 в Израиле вступил в силу закон о гражданском браке для нерелигиозных граждан.

В этот день родились:

1515 Анна Клевская, немецкая герцогиня, четвертая жена английского короля Генриха VIII.

1791 Майкл Фарадей, английский физик и химик, основоположник учения об электромагнитном поле.

1870 Шарлотта Купер, британская теннисистка, первая чемпионка Олимпийских игр среди женщин.

1875 Микалоюс Чюрленис, литовский художник и композитор.

1938 Дин Рид, американский певец, киноактер, кинорежиссер и общественный деятель.

1957 Ник Кейв, австралийский музыкант, писатель, актер.

1958 Андреа Бочелли, итальянский певец (тенор).

1958 Джоан Джетт, американская рок-музыкантка, гитаристка, вокалистка, продюсер и актриса.

1961 Бонни Хант, американская актриса, комик, продюсер.

1976 Роналдо, бразильский футболист.

1982 Билли Пайпер, британская певица, актриса театра и телевидения.

1987 Том Фелтон, британский актёр и певец.

1989 Сабина Лисицки, немецкая теннисистка, обладательница мирового рекорда в скорости подачи среди женщин.

Ушли из жизни:

1703 Винченцо Вивиани, итальянский физик и математик, ученик Галилея и Торричелли.

1861 Эрнст Фридрих Цвирнер, немецкий архитектор, создатель Кельнского собора.

1956 Фредерик Содди, английский радиохимик, Нобелевский лауреат.

2013 Дэвид Хьюбел, канадский и американский нейрофизиолог, лауреат Нобелевской премии (1981).

Именины:

Александр, Алексей, Анна, Дмитрий, Илья, Никита, Сергей. 

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 22 сентября.
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