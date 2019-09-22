Знаменательные события в истории: 22 сентября 2019 года

Праздники:
Всемирный день без автомобиля.
Всемирный день защиты слонов.
День партизанской славы Украины.
День памяти праведных Богоотец Иоакима и Анны.
История:
1692 в Салеме повешены последние восемь "ведьм".
1792 провозглашена Французская республика. Это явилось точкой отсчета французского республиканского календаря.
1862 Aвраам Линкольн объявил, что с 1 января 1863 года все рабы "отныне и навсегда будут свободными".
1960 Провозглашение независимости Республики Мали.
1991 Первое провозглашение независимой Республики Косово
1993 Битва за Сухуми. Абхазскими войсками сбит пассажирский самолет Ту-154. Погибли 108 человек.
1993 Крушение экспресса "Sunset Limited" в штате Алабама (США): поезд рухнул с моста в реку Мобил. Погибли 47 человек.
2006 с космодрома Утиноура с помощью ракеты-носителя M-V запущен японский научный спутник "Hinode" для исследования в области физики Солнца.
2010 в Израиле вступил в силу закон о гражданском браке для нерелигиозных граждан.
В этот день родились:
1515 Анна Клевская, немецкая герцогиня, четвертая жена английского короля Генриха VIII.
1791 Майкл Фарадей, английский физик и химик, основоположник учения об электромагнитном поле.
1870 Шарлотта Купер, британская теннисистка, первая чемпионка Олимпийских игр среди женщин.
1875 Микалоюс Чюрленис, литовский художник и композитор.
1938 Дин Рид, американский певец, киноактер, кинорежиссер и общественный деятель.
1957 Ник Кейв, австралийский музыкант, писатель, актер.
1958 Андреа Бочелли, итальянский певец (тенор).
1958 Джоан Джетт, американская рок-музыкантка, гитаристка, вокалистка, продюсер и актриса.
1961 Бонни Хант, американская актриса, комик, продюсер.
1976 Роналдо, бразильский футболист.
1982 Билли Пайпер, британская певица, актриса театра и телевидения.
1987 Том Фелтон, британский актёр и певец.
1989 Сабина Лисицки, немецкая теннисистка, обладательница мирового рекорда в скорости подачи среди женщин.
Ушли из жизни:
1703 Винченцо Вивиани, итальянский физик и математик, ученик Галилея и Торричелли.
1861 Эрнст Фридрих Цвирнер, немецкий архитектор, создатель Кельнского собора.
1956 Фредерик Содди, английский радиохимик, Нобелевский лауреат.
2013 Дэвид Хьюбел, канадский и американский нейрофизиолог, лауреат Нобелевской премии (1981).
Именины:
Александр, Алексей, Анна, Дмитрий, Илья, Никита, Сергей.