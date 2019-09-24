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Вторник, 24.09.2019
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Знаменательные события в истории: 24 сентября 2019 года

Знаменательные события в истории: 24 сентября 2019 года
07:17 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 24 сентября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день караванщика.

День памяти преподобного Силуана Афонского.

История:

1724 Состоялось официальное открытие Парижской фондовой биржи.

1953 В Голливуде состоялась премьера первого панорамного фильма.

1957 В Барселоне состоялось открытие стадиона "Камп Ноу".

1960 В США на воду спущен первый в мире атомный авианосец.

1970 Межпланетная станция "Луна-16" доставила на Землю лунный грунт.

1979 Советские спортсмены Людмила Белоусова и Олег Протопопов запросили политическое убежище в Швейцарии.

1996 Открыт для подписания Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

1998 В Лионе (Франция) впервые проведена операция по трансплантации руки человеку.

В этот день родились:

1501 Джероламо Кардано, итальянский математик, философ, врач, изобретатель карданного вала.

1717 Хорас Уолпол, английский писатель, основатель жанра готического романа.

1896 Фрэнсис Скотт Фицджеральд, американский писатель.

1941 Линда Маккартни, супруга Пола Маккартни.

1957 Брэд Берд, американский кинорежиссер, сценарист, мультипликатор, обладатель двух "Оскаров".

1972 Елена Петрова, украинская биатлонистка, серебряный призер Олимпийских игр.

1984 Людмила Есипенко, украинская легкоатлетка.

1986 Элоиза Мамфорд, американская киноактриса.

Ушли из жизни:

1541 Парацельс, швейцарский врач и алхимик.

1920 Карл Фаберже, российский ювелир, основатель семейной фирмы ювелирного искусства.

1945 Ганс Гейгер, немецкий физик, создавший счетчик частиц радиоактивного излучения.

1950 Виктория Гессен-Дармштадтская, внучка британской королевы Виктории, сестра российской императрицы Александры Федоровны.

1972 Адриан Фоккер, нидерландский физик.

1993  Бруно Понтекорво, итальянский, советский и российский физик-ядерщик, академик АН СССР и РАН.

Именины:

Виктор, Герман, Карл, Лев, Ия, Петр, Роман, Сергей. 

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 24 сентября.
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