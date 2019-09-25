Скачать
Среда, 25.09.2019
Главные события 24 сентября: открытие Генассамблеи ООН, указы президента и "уход" Князева
Главные события 24 сентября: открытие Генассамблеи ООН, указы президента и "уход" Князева
Трамп высказал об импичменте: Это плохо для страны
Трамп высказал об импичменте: Это плохо для страны
Экс-звезда Челси: Играть с Шевченко в команде - это привилегия
Экс-звезда Челси: Играть с Шевченко в команде - это привилегия
Десятка самых богатых актеров, игравших в киновселенной Marvel (Фото)
Десятка самых богатых актеров, игравших в киновселенной Marvel (Фото)

Знаменательные события в истории: 25 сентября 2019 года

Знаменательные события в истории: 25 сентября 2019 года
07:23 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 25 сентября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Празднование в честь перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского.

История:

1818 Английский врач Джеймс Бланделл провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку.

1911 одно из крупнейших кораблекрушений XX века: в крюйт-камере стоявшего на рейде в Тулоне французского эскадренного броненосца "Либертэ" (фр. "Liberté") прогремел взрыв, унесший жизни 210 человек; 184 были ранены.

1945 В СССР совершен рекордный затяжной прыжок из стратосферы.

1978 столкновение двух самолетов над Сан-Диего. На тот момент крупнейшая авиакатастрофа в США (144 погибших).

2002 В Иркутской области упал взорвавшийся на высоте около 30 км гигантский метеорит.

В этот день родились:

1897 Уильям Фолкнер, американский писатель, Нобелевский лауреат.

1944 Майкл Дуглас, американский киноактер и продюсер, обладатель двух "Оскаров".

1951 Людмила Ефименко, советская и украинская актриса, народная артистка Украины.

1966 Никколо Амманити, итальянский писатель.

1968 Уилл Смит, американский киноактер, режиссер и хип-хоп-исполнитель.

1969 Кэтрин Зета-Джонс, английская и американская актриса, обладательница премии "Оскар".

1984 Анна Задорожнюк, украинская фигуристка.

1984 Татьяна Козлова, украинская волейболистка.

1989 Анна Князева, украинская легкоатлетка.

1992 Юлия Слободян, украинская художественная гимнастка.

1993 Максим Шемберев, украинский пловец.

1990 Мао Асада, японская фигуристка, призер Олимпийских игр.

Ушли из жизни:

1777 Иоганн Ламберт, немецкий физик, философ, математик и астроном.

1849 Иоганн Штраус (отец), австрийский композитор, скрипач и дирижер.

1970 Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель.

1986 Николай Семенов, советский химик, один из основоположников химической физики, Нобелевский лауреат.

2011 Вангари Маатаи, кенийская общественная деятельница, лауреат Нобелевской премии мира (2004).

Именины:

Алексей, Даниил, Иван,Николай, Семен, Федор.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 25 сентября.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 25 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский и Столтенберг обсудили продолжение сотрудничества Украины и НАТО
03 Чего Зеленский ждет от разговора с Трампом: есть ответ
04 Проблемы с кожей: когда сдавать анализы на гормоны
05 Зеленский предложил Конте инвестировать в Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Печальные новости с Донбасса: погиб украинский военный
Печальные новости с Донбасса: погиб украинский военный
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (16.09 - 22.09)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Температурные качели продолжаются: прогноз погоды на завтра
Температурные качели продолжаются: прогноз погоды на завтра
Рецепт дня: мясные котлеты с сюрпризом
Рецепт дня: мясные котлеты с сюрпризом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь