Знаменательные события в истории: 27 сентября 2019 года

Праздники:
Всемирный день туризма.
Всемирный день моря.
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
История:
1821 Мексика получила независимость от Испании.
1822 Жан Франсуа Шампольон сообщил о расшифровке Розетского камня.
1905 Альберт Эйнштейн опубликовал работу "Зависит ли инерция тела от содержащейся в нём энергии?", в которой предлагалось знаменитое E=mc².
1941 Сирия провозглашена независимым государством.
2001 правительство Норвегии учредило премию за математические исследования — Абелевскую премию.
2003 землетрясение магнитудой 7,5 в Республике Алтай, Россия (Чуйское землетрясение).
2007 с космодрома Канаверал с помощью ракеты-носителя Дельта-2 запущена американская АМС Dawn (Рассвет), предназначенная для исследования астероидов Веста и Церера.
2012 в Великобритании начал продаваться первый роман Дж. К. Роулинг для взрослых "Случайная вакансия".
1998 День рождения поисковой системы Google.
В этот день родились:
1696 Альфонсо Лигуори, итальянский священник, католический епископ, теолог.
1840 Альфред Тайер Мэхэн, американский военный морской теоретик и историк.
1972 Гвинет Пэлтроу, американская киноактриса, обладательница кинопремии "Оскар".
1976 Франческо Тотти, профессиональный футболист, нападающий и капитан футбольного клуба "Рома".
1978 Ани Лорак, украинская и российская певица, манекенщица, народная артистка Украины.
1982 Лил Уэйн, американский рэпер.
1983 Елена Юрковская, пятикратная паралимпийская чемпионка, Герой Украины.
1984 Аврил Лавин, канадская певица.
Ушли из жизни:
1917 Эдгар Дега, французский художник, график и скульптор.
1919 Аделина Патти, итальянская певица.
1932 Пьер Дегейтер, французский композитор, автор музыки к гимну "Интернационал".
1956 Милдред Элла Дидриксон, американская легкоатлетка и гольфистка, двукратная олимпийская чемпионка.
1965 Клара Боу, американская актриса, звезда немого кино.
1991 Уна Чаплин, дочь американского писателя Юджина О’Нила, жена Чарли Чаплина.
1996 Мохаммад Наджибулла, президент Афганистана (1987-1992).
2017 Хью Хефнер, американский издатель, основатель и шеф-редактор журнала "Playboy".
Именины:
Иван.