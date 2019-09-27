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Пятница, 27.09.2019
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Знаменательные события в истории: 27 сентября 2019 года

Знаменательные события в истории: 27 сентября 2019 года
07:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 27 сентября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день туризма.

Всемирный день моря.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

История:

1821 Мексика получила независимость от Испании.

1822 Жан Франсуа Шампольон сообщил о расшифровке Розетского камня.

1905 Альберт Эйнштейн опубликовал работу "Зависит ли инерция тела от содержащейся в нём энергии?", в которой предлагалось знаменитое E=mc².

1941 Сирия провозглашена независимым государством.

2001 правительство Норвегии учредило премию за математические исследования — Абелевскую премию.

2003 землетрясение магнитудой 7,5 в Республике Алтай, Россия (Чуйское землетрясение).

2007 с космодрома Канаверал с помощью ракеты-носителя Дельта-2 запущена американская АМС Dawn (Рассвет), предназначенная для исследования астероидов Веста и Церера.

2012 в Великобритании начал продаваться первый роман Дж. К. Роулинг для взрослых "Случайная вакансия".

1998 День рождения поисковой системы Google.

В этот день родились:

1696 Альфонсо Лигуори, итальянский священник, католический епископ, теолог.

1840 Альфред Тайер Мэхэн, американский военный морской теоретик и историк.

1972 Гвинет Пэлтроу, американская киноактриса, обладательница кинопремии "Оскар".

1976 Франческо Тотти, профессиональный футболист, нападающий и капитан футбольного клуба "Рома".

1978 Ани Лорак, украинская и российская певица, манекенщица, народная артистка Украины.

1982 Лил Уэйн, американский рэпер.

1983 Елена Юрковская, пятикратная паралимпийская чемпионка, Герой Украины.

1984 Аврил Лавин, канадская певица.

Ушли из жизни:

1917 Эдгар Дега, французский художник, график и скульптор.

1919 Аделина Патти, итальянская певица.

1932 Пьер Дегейтер, французский композитор, автор музыки к гимну "Интернационал".

1956 Милдред Элла Дидриксон, американская легкоатлетка и гольфистка, двукратная олимпийская чемпионка.

1965 Клара Боу, американская актриса, звезда немого кино.

1991 Уна Чаплин, дочь американского писателя Юджина О’Нила, жена Чарли Чаплина.

1996 Мохаммад Наджибулла, президент Афганистана (1987-1992).

2017 Хью Хефнер, американский издатель, основатель и шеф-редактор журнала "Playboy".

Именины:

Иван.

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 27 сентября.
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