Знаменательные события в истории: 28 сентября 2019 года

Праздники:
Всемирный день борьбы против бешенства.
Никита Гусятник.
История:
1864 В Лондоне создан Первый Интернационал.
1994 В Балтийском море затонул грузопассажирский паром "Эстония".
2001 бразильский пилот 46-летний Жерард Мос (Gerard Moss), приземлившись в Рио-де-Жанейро (Бразилия), закончил первый в мире кругосветный полет на моторном планере "Ximango" ("Шимангу"), длившийся 100 дней.
2003 сбой энергосети в Италии.
2008 Первая ночная гонка в классе Формула-1.
2009 индийским космическим аппаратом Chandrayaan-1 на Луне обнаружена вода.
В этот день родились:
1573 Микеланджело да Караваджо, итальянский живописец, один из крупнейших мастеров барокко.
1852 Джон Френч, британский военный деятель, фельдмаршал.
1852 Анри Муассан, французский химик, Нобелевский лауреат.
1916 Питер Финч, австралийский киноактер, обладатель премии "Оскар".
1918 Василий Сухомлинский, украинский писатель, педагог.
1924 Марчелло Мастроянни, итальянский актер кино и театра.
1929 Дмитрий Павлычко, украинский поэт, писатель, политик.
1934 Брижит Бардо, французская актриса, певица и общественный деятель.
1968 Наоми Уоттс, англо-австралийская актриса и продюсер.
1972 Дита фон Тиз, американская певица, фотомодель, актриса.
1974 Мария Киселева, синхронистка, трехкратная чемпионка мира и Олимпийских игр, телеведущая.
1987 Хилари Дафф, американская актриса и певица.
Ушли из жизни:
1891 Герман Мелвилл, американский писатель.
1895 Луи Пастер, французский микробиолог и химик.
1953 Эдвин Хаббл, американский астроном, доказавший, что галактики состоят из звездных систем.
1956 Остап Вишня, украинский писатель, юморист и сатирик.
2003 - Элиа Казан (р. 1909), американский режиссёр турецко-греческого происхождения.
2004- Виктор Розов (р. 1913), советский и российский драматург, сценарист.
2010 - Артур Пенн (р. 1922), американский кинорежиссёр и продюсер.
2016- Шимон Перес (р. 1923), 9-й президент Израиля (2007—2014), лауреат Нобелевской премии мира (1994).
Именины:
Акакий, Людмила, Максим, Никита, Порфирий, Степан, Федот.