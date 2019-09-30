Знаменательные события в истории: 30 сентября 2019 года

В этот день, 30 сентября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день переводчика.

Всеукраинский день библиотек.

День усыновления на Украине.

Международный день глухих.

День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

История:

1791 В Вене состоялась премьера оперы "Волшебная флейта" - последнего произведения Моцарта.

1906 В Париже стартовали первые международные состязания пилотов аэростатов.

В 1783 году французы братья Монгольфье сумели поднять в воздух тепловой аэростат – наполненный горячим воздухом шар.

1938 Подписано Мюнхенское соглашение 1938 года, также известное как "Мюнхенский сговор".

В этот день родились:

1794 Карл Йозеф Бегас, немецкий художник.

1882 Ганс Гейгер, немецкий физик, создавший счетчик частиц радиоактивного излучения

1891 Отто Шмидт, советский математик, географ, астроном, исследователь Севера.

1906 Майкл Иннес, английский писатель, биограф, автор детективов.

1964 Моника Беллуччи, итальянская актриса.

1975 Марион Котийяр, французская актриса.

1980 Мартина Хингис, швейцарская теннисистка, в прошлом первая ракетка мира.

1986 Оливье Жиру, французский футболист, нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Франции.

1994 Алия Мустафина, гимнастка, самая титулованная россиянка на XXX летних Олимпийских играх.

Ушли из жизни:

1990 - Мишель Лейрис, французский писатель и этнолог

1994 - Андре Львов французский микробиолог, Нобелевский лауреат.

2012 Барбара Энн Скотт, канадская фигуристка, олимпийская чемпионка.

2005 - Сергей Старостин (р. 1953), советский и российский лингвист, востоковед, полиглот.

2008 - Григорий Бонгард-Левин (р. 1933), советский и российский учёный-востоковед, индолог, академик.

2009 - Павел Попович (р. 1930), советский космонавт, Герой Советского Союза.

2013 - Рангел Вылчанов (р. 1928), болгарский кинорежиссёр, сценарист и актёр.

2014 - Мартин Льюис Перл (р. 1927), американский физик, лауреат Нобелевской премии (1995).

2017 - Aндpeй Meньшиков (р. 1945), советский и российский поэт, драматург и сценарист, соавтор более 100 песен.

Именины:

Вера, Зенон, Илья, Любовь, Мирон, Надежда, Нил, Софья, Надежда, Любовь.