Знаменательные события в истории: 1 октября 2019 года

В этот день, 1 октября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день пожилых людей.

Международный день музыки.

Всемирный день вегетарианства.

История:

1795 Присоединение Австрийских Нидерландов (будущей Бельгии) к Франции.

1887 открыт заново отстроенный после пожара 1873 года Одесский национальный академический театр оперы и балета.

1890 в горах Сьерра-Невада в долине реки Йосемити-крик основан Йосемитский национальный парк площадью 304 тысячи га, в котором растут тысячелетние секвойи.

1895 Франция завладела Мадагаскаром.

1949 провозглашена Китайская Народная Республика.

1962 Барбра Стрейзанд подписала свой первый контракт с фирмой грамзаписи "Columbia Records".

1962 Нидерландская Новая Гвинея перешла под управление Временной исполнительной администрации ООН. Спустя полгода эта территория была передана Индонезии.

1964 в Японии запущена в эксплуатацию первая в мире высокоскоростная магистраль — Токайдо-синкансэн.

1971 во Флориде открыто самое крупное в мире место развлечений - "Дисней-уорлд".

1977 Пеле (Pelé) оставил большой футбол, забив в течение своей спортивной карьеры 1281 гол в 1363 играх. В последней игре Пеле один тайм сыграл за свой последний клуб нью-йоркский "Космос" и один - за бразильский "Сантос", в котором начинал свою легендарную футбольную карьеру.

2017 Референдум о независимости Каталонии.

2017 Стрельба в Лас-Вегасе - одно из самых массовых убийств в США.

В этот день родились:

1881 Уильям Боинг, американский самолетостроитель, основатель авиастроительной компании.

1924 Джеймс (Джимми) Картер, 39-й президент США (1977-1981), американский политик, Нобелевский лауреат.

1930 Ричард Харрис, ирландский актер.

1969 Маркус Стивен, тяжелоатлет, серебряный призер Олимпийских игр (1999) и 27-й президент Науру (2007—2011).

1984 Эрика Элиссон, американская модель и актриса.

1989 Бри Ларсон, американская актриса и певица.

Ушли из жизни:

959 Эдвин, король Англии (955—959).

1684 Пьер Корнель (р. 1606), французский драматург, "отец французской трагедии".

1972 Луис Лики (р. 1903), англо-кенийский антрополог и археолог.

1997 Гуль Мохаммед (р. 1957), самый низкорослый человек, занесённый в книгу рекордов Гиннесса.

2007 Эл Ортер (р. 1936), американский легкоатлет, метатель диска, 4-кратный олимпийский чемпион.

2013 Джулиано Джемма (р. 1938), итальянский актер кино и телевидения.

2018 Шарль Азнавур (р. 1924), французский актер и певец армянского происхождения.

Именины:

Аркадий, Борис, Вениамин, Иларион, Ирина, Константин, Михаил, Софья.