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Среда, 02.10.2019
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Знаменательные события в истории: 2 октября 2019 года

Знаменательные события в истории: 2 октября 2019 года
07:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 2 октября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день ненасилия.

Международный день социального педагога.

Ганди Джаянти - день рождения Махатмы Ганди.

История:

1836 Чарльз Дарвин вернулся из длившегося неполных пять лет кругосветного путешествия на корабле "Бигль", которое привело к созданию его теории эволюции.

1870 Рим стал столицей объединенной Италии.

1991 компьютерные гиганты Apple, IBM и Motorola договорились о создании альянса, направленного прежде всего против Microsoft, для создания платформы PReP.

1997 официально объявлено, что в Японии обнаружен человеческий ген, обеспечивающий функции биологических часов.

2000 ученые из американской правительственной организации "Ames Laboratory" создали новый сверхтвердый материал, по твердости уступающий только алмазу.

2002 в Японии в продажу поступил первый в мире робот-инкассатор.

2009 ирландцы проголосовали на референдуме за Лиссабонский договор со второй попытки.

В этот день родились:

1852 Уильям Рамзай, английский химик, Нобелевский лауреат.

1869 Махатма Ганди, индийский государственный и политический деятель, философ.

1904 Грэм Грин, английский писатель.

1951 Стинг, британский музыкант, певец и актер.

1973 Андрей Данилко, украинский артист эстрады, певец, автор песен, создатель образа Верки Сердючки.

1982 Сати Казанова, российская певица, актриса, модель, телеведущая.

Ушли из жизни:

1927 Сванте Аррениус, шведский физико-химик, Нобелевский лауреат.

1968 Марсель Дюшан, французский и американский художник.

1987 Питер Брайан Медавар, английский биолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1960).

1996 Йонас Кокконен, финский композитор.

2017 Том Петти, американский рок-музыкант.

Именины:

Алексей, Давид, Игорь, Макар, Трофим, Федор.

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Праздник, История, 2 октября, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события.
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