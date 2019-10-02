Знаменательные события в истории: 2 октября 2019 года

Праздники:
Международный день ненасилия.
Международный день социального педагога.
Ганди Джаянти - день рождения Махатмы Ганди.
История:
1836 Чарльз Дарвин вернулся из длившегося неполных пять лет кругосветного путешествия на корабле "Бигль", которое привело к созданию его теории эволюции.
1870 Рим стал столицей объединенной Италии.
1991 компьютерные гиганты Apple, IBM и Motorola договорились о создании альянса, направленного прежде всего против Microsoft, для создания платформы PReP.
1997 официально объявлено, что в Японии обнаружен человеческий ген, обеспечивающий функции биологических часов.
2000 ученые из американской правительственной организации "Ames Laboratory" создали новый сверхтвердый материал, по твердости уступающий только алмазу.
2002 в Японии в продажу поступил первый в мире робот-инкассатор.
2009 ирландцы проголосовали на референдуме за Лиссабонский договор со второй попытки.
В этот день родились:
1852 Уильям Рамзай, английский химик, Нобелевский лауреат.
1869 Махатма Ганди, индийский государственный и политический деятель, философ.
1904 Грэм Грин, английский писатель.
1951 Стинг, британский музыкант, певец и актер.
1973 Андрей Данилко, украинский артист эстрады, певец, автор песен, создатель образа Верки Сердючки.
1982 Сати Казанова, российская певица, актриса, модель, телеведущая.
Ушли из жизни:
1927 Сванте Аррениус, шведский физико-химик, Нобелевский лауреат.
1968 Марсель Дюшан, французский и американский художник.
1987 Питер Брайан Медавар, английский биолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1960).
1996 Йонас Кокконен, финский композитор.
2017 Том Петти, американский рок-музыкант.
Именины:
Алексей, Давид, Игорь, Макар, Трофим, Федор.