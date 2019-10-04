Скачать
Пятница, 04.10.2019
Главные события 3 октября: брифинг Зеленского о Донбассе, новый секретарь СНБО и меморандум НБУ и Кабмина
Главные события 3 октября: брифинг Зеленского о Донбассе, новый секретарь СНБО и меморандум НБУ и Кабмина
Дожди блицкригом врываются в Украину: осенний прогноз на выходные
Дожди блицкригом врываются в Украину: осенний прогноз на выходные
Слова Михайличенко после матча против Лугано в Лиге Европы
Слова Михайличенко после матча против Лугано в Лиге Европы
День учителя 2019: интересные идеи подарков для педагогов
День учителя 2019: интересные идеи подарков для педагогов

Знаменательные события в истории: 4 октября 2019 года

Знаменательные события в истории: 4 октября 2019 года
07:13 Сегодня Телеграф

В этот день, 4 октября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день животных.

Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня.

История:

1830 Бельгия провозглашает независимость от Нидерландов.

1910 Португалия провозглашена республикой, король Мануэл II бежал из страны.

1911 в Лондоне пущен в строй первый эскалатор.

1946 В каирский Коптский музей поступил первый манускрипт библиотеки Наг-Хаммади.

1957 На околоземную орбиту выведен первый в мире искусственный спутник Земли, открывший космическую эру в истории человечества.

1994 в Швейцарии сожгли себя 48 членов секты "Орден Храма Солнца".

1995 в Японии начата телевизионная трансляция культового сериала «Neon Genesis Evangelion».

2000 Убийце Джона Леннона отказано в досрочном освобождении. Такое решение было принято специальной комиссией штата Нью-Йорк. После беседы с преступником члены комиссии пришли к выводу, что это убийство было рассчитанным и преднамеренным актом.

2001 авиакатастрофа над Черным морем.

2004 "SpaceShipOne" совершил второй зачетный Суборбитальный космический полет и выиграл "Ansari X Prize".

2007 выпущена openSUSE версии 10.3.

В этот день родились:

973 Аль-Бируни, азиатский ученый средневековья.

1720 Джованни Пиранези, итальянский археолог, архитектор и художник-график.

1822 Ратерфорд Берчард Хейс, 19-й президент США (1877-1881), военный и политический деятель.

1931 Ричард Рорти, американский философ

1946 Сьюзан Сарандон, американская актриса, обладательница "Оскара".

1956 Кристоф Вальц, австрийский актер, двукратный обладатель премии "Оскар".

1959 Крис Лоу, британский музыкант, клавишник дуэта "Pet Shop Boys".

1976 Алисия Сильверстоун, американская киноактриса.

1984 Лена Катина, российско-американская певица, экс-солистка группы "Тату".

1989 Дакота Джонсон, американская киноактриса.

Ушли из жизни:

1497 Беноццо Гоццоли, итальянский художник, представитель флорентийской школы живописи.

1669 Харменс Рембрандт, голландский художник, мастер живописи и гравюры.

1880 Жак Оффенбах, немецко-французский композитор, мастер оперетты.

1930 Олена Пчилка, украинская писательница, редактор, мать Леси Украинки.

1934 Мария Заньковецкая, театральная актриса, народная артистка УССР.

1937 Иван Микитенко, украинский писатель, драматург.

1947 Макс Планк, немецкий физик, лауреат Нобелевской премии (1918).

1961 Макс Вебер, американский художник-абстракционист.

2010 Норман Уиздом (р. 1915), британский актер-комик.

Именины:

Александр, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Константин, Осип. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 4 октября.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 4 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Лугано 0:0 Динамо: события матча
03 Александрия 1:1 Гент: события матча (Видео)
04 "Формула Штайнмайера": Зеленский пояснил, с чем Украина согласилась в Минске
05 Выступление делегации РФ в ПАСЕ прошло под флагами Украины и Грузии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина готовит &quot;еще более масштабный&quot; обмен удерживаемыми
Украина готовит "еще более масштабный" обмен удерживаемыми
Помощница Помпео с посещения Майдана начала визит в Украину
Помощница Помпео с посещения Майдана начала визит в Украину
Русскоязычные школы в Украине упразднят
Русскоязычные школы в Украине упразднят
Приметы и обряды на 4 октября - День Кондрата
Приметы и обряды на 4 октября - День Кондрата
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь