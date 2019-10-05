Знаменательные события в истории: 5 октября 2019 года

В этот день, 5 октября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день учителя.

Всемирный день улыбки.

История:

1502 - Христофор Колумб открыл Коста-Рику.

1793 - Во Франции отменено христианское летоисчисление и введен революционный календарь.

1908 - болгарский князь Фердинанд в городе Велико Тырново провозгласил независимость Болгарии от Османской империи и принял титул царя болгар.

1910 - в Португалии установлена республика.

1933 - за национализм уволен из харьковского театра "Березиль" украинский режиссер Лесь Курбас.

1948 - День образования Международного союза охраны природы (сейчас - Всемирный союз охраны природы).

1954 - Югославия и Италия поделили между собой спорную территорию вокруг Триеста.

1967 - британская теннисная ассоциация предложила снять разделение спортсменов на любителей и профессионалов и сделать состязания открытыми для всех.

1999 - В Лондоне близ вокзала Паддингтон произошла железнодорожная катастрофа, унёсшая жизни 31 человека.

2008 - Землетрясение в Киргизии.

В этот день родились:

1713 Дени Дидро, французский философ, просветитель, энциклопедист, писатель и критик.

1829 Честер Алан Артур, 21-й президент США (1881-1885), государственный и политический деятель.

1864 Луи Жан Люмьер, изобретатель кинематографа, родоначальник французской киноиндустрии.

1936 Вацлав Гавел, чешский писатель и государственный деятель, первый президент Чехии (1993-2003).

1941 Нестор Киршнер, президент Аргентины в 2003-2007.

1951 Боб Гелдоф, ирландский музыкант, композитор, актер, общественный деятель.

1952 Эмомали Рахмон, президент Таджикистана с 1992.

1958 Брент Уорд Джетт, американский космонавт, полковник ВМС США.

1961 Елена Соколовская (Ахаминова), украинская советская волейболистка, олимпийская чемпионка.

1966 Инесса Кравец, олимпийская чемпионка по легкой атлетике.

1975 Кейт Уинслет, английская актриса театра и кино.

1978 Чжан Инин, китайская спортсменка (настольный теннис), многократная чемпионка мира и Олимпийских игр.

1982 Саори Есида, японская спортсменка (вольная борьба), двукратная олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпионка мира.

1983 Джесси Айзенберг, американский актер театра и кино, драматург.

1983 Жадсон Родригес, бразильский футболист, полузащитник донецкого "Шахтера".

1984 Александр Воробьев, украинский гимнаст, бронзовый призер Олимпийских игр.

Ушли из жизни:

1056 Генрих III, император Священной Римской империи (1046-1056).

1934 Жан Виго, французский кинорежиссер.

1948 Кодзуи Отани, японский путешественник-исследователь.

1955 Елена Рерих, русский философ, писательница, общественный деятель.

1981 Глория Грэм, американская актриса.

2000 Майкл Смит, канадский химик, родился в Великобритании, лауреат Нобелевской премии 1993 года.

2007 Владимир Кузин, первый советский чемпион в лыжных гонках, олимпийский чемпион (1956).

2007 Леонид Шульман, советский и украинский астроном, публицист и общественный деятель.

2011 Стив Джобс, американский предприниматель, основатель и руководитель корпорации "Apple".

2017 Анна Вяземски, французская актриса и писательница из русского княжеского рода Вяземских.

Именины:

Андрей, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Федор.