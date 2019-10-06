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Воскресенье, 06.10.2019
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Знаменательные события в истории: 6 октября 2019 года

Знаменательные события в истории: 6 октября 2019 года
07:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 6 октября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день охраны мест обитаний.

История:

1801 Наполеон даровал новую конституцию Голландии.

1889 В Париже открылось ночное кабаре "Мулен Руж".

1908 Крит объявил о независимости от Турции и о присоединении к Греции.

1927 Началась эра звукового кино - состоялась премьера первого звукового фильма - "Певец джаза".

1939 землетрясение во Внутреннем Тавре (Турция); погибло более 30 тысяч человек.

1973 начало Октябрьской арабо-израильской войны (война Судного дня).

1975 футболисты киевского "Динамо" стали обладателями Суперкубка Европы.

1976 взрыв DC-8 над Барбадосом, погибли 73 человека.

1977 Состоялся первый полет истребителя МиГ-29.

1979 впервые в истории папа римский Иоанн Павел II посетил Белый дом в Вашингтоне.

2009 бывший (1990—1994) президент Коста-Рики Рафаэль Кальдерон  приговорен судом к 5 годам заключения за коррупцию.

2010 Вышло фото- и видео приложение Instagram.

В этот день родились:

1745 Франциск Смуглевич, польский художник.

1887 Шарль Ле Корбюзье, французский архитектор и теоретик архитектуры, художник.

1914 Тур Хейердал, норвежский путешественник, этнограф и археолог.

1951 Ирина Шевчук, советская и украинская киноактриса.

1963 Элизабет Шу, американская киноактриса.

1969 Мухаммад V, король Малайзии с 2016 г.

1971 Вадим Гутцайт, украинский фехтувальник, олимпийский чемпион (1992).

1974 Дмитрий Губерниев, российский телеведущий, спортивный комментатор, лауреат премии "ТЭФИ".

1980 Оксана Яковлева, украинская биатлонистка.

1981 Удомпорн Полсак, таиландская штангистка, олимпийская чемпионка.

1982 Левон Аронян, армянский шахматист.

1989 Сергей Мошляк, украинский ди-джей, музыкант, композитор, и продюсер.

Ушли из жизни:

1536 Уильям Тиндал, английский реформатор, переводчик Нового Завета и Пятикнижия.

1892 Альфред Теннисон, английский поэт ("Королевские идиллии", "Королева Мария").

1892 Огюст Беернарт, бельгийский государственный деятель, адвокат, лауреат Нобелевской премии мира 1909 года.

1951 Отто Мейергоф, немецкий биохимик, лауреат Нобелевской премии (1922).

1991 Игорь Тальков, советский рок-музыкант, певец, автор песен, киноактер.

Именины:

Андрей, Иван, Иннокентий, Ираида, Николай, Петр, Раиса.

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 6 октября.
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