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Знаменательные события в истории: 8 октября 2019 года

Знаменательные события в истории: 8 октября 2019 года
07:07 Сегодня Телеграф

В этот день, 8 октября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День юриста Украины.

История:

1337 Молодой богомолец Варфоломей был пострижен в монахи с именем Сергий (Сергий Радонежский).

1621 между Речью Посполитой и Османской империей заключен Хотинский мирный договор.

1818 англичане впервые использовали в бою боксерские перчатки.

1871 Начался великий чикагский пожар.

1873 в США открыта первая женская тюрьма.

1886 в Харькове открыта публичная библиотека (ныне имени Короленко).

1895 прояпонский переворот в Сеуле, убийство королевы Мин.

1896 впервые опубликован индекс Доу-Джонса, ставший главным показателем ситуации на американских биржах.

1926 состоялся первый в мире футбольный репортаж по радио (о матче "Славия" (Прага)- МТК (Будапешт)).

1967 В Боливии был схвачен Че Гевара.

1967 В Великобритании впервые были применены трубки для определения алкоголя у водителей.

1968 "Битлз" при записи "Белого альбома" впервые использовали женский голос (Йоко Оно).

1970 Александр Солженицын объявлен лауреатом Нобелевской премии по литературе.

1980 последний концерт Боба Марли, во время которого он упал без сознания. Спустя семь месяцев артист скончался от рака.

1991 принят закон "О гражданстве Украины".

В этот день родились:

1948 Клод Жад, французская актриса.

1949 Сигурни Уивер, американская актриса.

1968 Лирой Торнхилл, британский музыкант, участник группы "The Prodigy".

1970 Мэтт Деймон, американский актер, продюсер, сценарист.

1974 Фредрик Модин, шведский хоккеист, чемпион мира и олимпийских игр.

1985 Бруно Марс, американский певец, обладатель премии "Грэмми".

1987 Ксения Соло, канадская киноактриса.

Ушли из жизни:

1982 Филип Ноэль-Бейкер, британский дипломат, пацифист, лауреат Нобелевской премии мира (1959).

1992 Вилли Брандт, немецкий политик, социал-демократ, канцлер ФРГ (1969-1974), лауреат Нобелевской премии мира (1971).

2004 Жак Деррида, французский философ и теоретик литературы.

Именины:

Герман, Евгений, Максим, Николай, Прохор, Роман, Сергей.

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 8 октября.
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