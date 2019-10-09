Знаменательные события в истории: 9 октября 2019 года

В этот день, 9 октября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день почты.

День риэлтора на Украине.

Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

История:

1446 правитель Кореи Сечжон заменил иероглифическое письмо новым алфавитом с 28 буквами.

1780 сформировался ураган, известный как Великий ураган 1780 года, и ставший самым смертоносным ураганом Атлантики за всю историю наблюдения, унеся до 22 тысяч жизней за 10 дней.

1829 Совершено первое восхождение на Арарат.

1926 свадьба французских ученых Фредерика Жолио и Ирен Кюри.

1928 во Львове основана грекокатолическая богословская академия.

1934 король Югославии Александр I Карагеоргиевич и французский министр иностранных дел Луи Барту были застрелены в Марселе Владо Черноземским, боевиком болгарской террористической организации ВМОРО, связанной с хорватскими террористами-усташами.

1963 катастрофа на плотине Вайонт: в чашу водохранилища ГЭС обрушился оползень, вызвав волну высотой 90 метров. В результате был затоплен город Лонгароне. Погибло, по разным данным, от 2 до 3 тысяч человек.

1967 день расстрела Эрнесто Гевары де ла Серны.

1980 Нобелевская премия по литературе присуждена польскому поэту Чеславу Милошу.

2000 Йоко Оно, вдова Джона Леннона, почтила память рок-легенды, открыв первый в мире музей в его честь недалеко от Токио.

2006 первое испытание Северной Кореей ядерного оружия.

2009 В результате теракта в пакистанском городе Пешавар погибли около 50 человек, более 100 ранены.

2009 Президент США Барак Обама удостоен Нобелевской премии мира.

В этот день родились:

1201 Робер де Сорбон, французский теолог, основатель колледжа в Париже ("Сорбоннского дома").

1451 Христофор Колумб, испанский мореплаватель и открыватель новых земель.

1835 Камиль Сен-Санс, французский композитор.

1917 Кусуо Китамура, японский пловец, олимпийский чемпион.

1940 Джон Леннон, английский музыкант, певец, поэт, композитор, один из основателей группы "The Beatles".

1952 Шэрон Осборн, британская телеведущая, писательница, музыкальный продюсер, жена рок-музыканта Оззи Осборна.

1955 Марина Дюжева, советская и российская актриса театра и кино.

1964 Гильермо дель Торо, кинорежиссёр, лауреат двух премий "Оскар".

1966 Дэвид Кэмерон, британский политик, лидер Консервативной партии (2005-2016), 75-й премьер-министр Великобритании (2010-2016).

1969 Стив Маккуин, британский кинорежиссер и сценарист.

1975 Шон Таро Оно Леннон, американский музыкант и актер, сын Джона Леннона и Йоко Оно.

1980 Хенрик Зеттерберг, шведский хоккеист, олимпийский чемпион, чемпион мира.

1993 Уэсли Со, американский шахматист, гроссмейстер.

Ушли из жизни:

1562 Фаллопий Габриеле, итальянский анатом и врач.

1708 Олимпия Манчини, французская графиня де Суассон, племянница кардинала Мазарини.

1967 Эрнесто Че Гевара, латиноамериканский революционер, команданте революции на Кубе.

1974 Оскар Шиндлер, немецкий бизнесмен, спасший в годы войны более 1000 евреев.

1982 Анна Фрейд, британский психолог, младшая дочь Зигмунда Фрейда.

1988 Феликс Ванкель, немецкий конструктор двигателей.

1990 Борис Пайчадзе , игрок тбилисского "Динамо", лучший футболист Грузии всех времен.

2006 Пол Алан Хантер, английский профессиональный игрок в снукер.

2016 Вайда Анджей, польский режиссер, сценарист, театральный деятель.

Именины:

Александр, Владимир, Дмитрий, Ефим, Иван, Николай, Тихон.