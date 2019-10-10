Знаменательные события в истории: 10 октября 2019 года

В этот день, 10 октября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день психического здоровья.

Всемирный день борьбы со смертной казнью.

День работников стандартизации и метрологии на Украине.

История:

1865 американец Джон Уэсли Хайат (John Wesley Hyatt) запатентовал бильярдный шар. Он первым нашёл синтетический материал на замену использовавшимся до того шарам из слоновой кости и выиграл $10 000 в проводившемся конкурсе.

1932 Состоялось торжественное открытие Днепрогэс (Днепровская гидроэлектростанция).

1964 в Токио начались XVIII Олимпийские игры.

1970 Фиджи объявлены независимым государством в составе Британского Содружества наций.

1976 Греческий бегун преодолел марафонскую дистанцию в возрасте 98 лет.

1990 Киевские студенты объявили голодовку с требованием независимости Украины.

1993 На гастролях в Германии американский фокусник Дэвид Копперфильд познакомился с немецкой топ-моделью Клаудией Шиффер, которая вскоре стала его невестой.

1997 французская актриса и борец за права животных Брижит Бардо оштрафована судом на 1600 долларов за попытку воспрепятствовать принесению барашка в жертву мусульманами.

2003 Джордж Буш объявил о создании Комиссии по содействию свободной Кубе.

2006 начало работы социальной сети ВКонтакте.

В этот день родились:

1684 Жан Антуан Ватто, французский живописец, основоположник и крупнейший мастер стиля рококо.

1813 Джузеппе Верди, итальянский композитор, центральная фигура итальянской оперной школы.

1861 Фритьоф Нансен, норвежский путешественник, океанограф, общественный деятель, Нобелевский лауреат.

1901 Альберто Джакометти, швейцарский скульптор, живописец и график.

1907 Ванда Якубовская, польский кинорежиссер, педагог.

1987 Марина Анцибор, украинськая лыжница.

Ушли из жизни:

1963 Эдит Пиаф, французская певица и актриса.

1966 Шарлотта Купер, британская теннисистка, первая чемпионка Олимпийских игр среди женщин.

1973 Людвиг Мизес, австро-американский экономист.

1985 Юл Бриннер, американский актер театра и кино.

2012 Марина Голуб, советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, Заслуженная артистка России.

Именины:

Виктор, Герман, Дмитрий, Марк, Михаил, Петр, Федор.