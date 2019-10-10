Знаменательные события в истории: 10 октября 2019 года

Праздники:
Всемирный день психического здоровья.
Всемирный день борьбы со смертной казнью.
День работников стандартизации и метрологии на Украине.
История:
1865 американец Джон Уэсли Хайат (John Wesley Hyatt) запатентовал бильярдный шар. Он первым нашёл синтетический материал на замену использовавшимся до того шарам из слоновой кости и выиграл $10 000 в проводившемся конкурсе.
1932 Состоялось торжественное открытие Днепрогэс (Днепровская гидроэлектростанция).
1964 в Токио начались XVIII Олимпийские игры.
1970 Фиджи объявлены независимым государством в составе Британского Содружества наций.
1976 Греческий бегун преодолел марафонскую дистанцию в возрасте 98 лет.
1990 Киевские студенты объявили голодовку с требованием независимости Украины.
1993 На гастролях в Германии американский фокусник Дэвид Копперфильд познакомился с немецкой топ-моделью Клаудией Шиффер, которая вскоре стала его невестой.
1997 французская актриса и борец за права животных Брижит Бардо оштрафована судом на 1600 долларов за попытку воспрепятствовать принесению барашка в жертву мусульманами.
2003 Джордж Буш объявил о создании Комиссии по содействию свободной Кубе.
2006 начало работы социальной сети ВКонтакте.
В этот день родились:
1684 Жан Антуан Ватто, французский живописец, основоположник и крупнейший мастер стиля рококо.
1813 Джузеппе Верди, итальянский композитор, центральная фигура итальянской оперной школы.
1861 Фритьоф Нансен, норвежский путешественник, океанограф, общественный деятель, Нобелевский лауреат.
1901 Альберто Джакометти, швейцарский скульптор, живописец и график.
1907 Ванда Якубовская, польский кинорежиссер, педагог.
1987 Марина Анцибор, украинськая лыжница.
Ушли из жизни:
1963 Эдит Пиаф, французская певица и актриса.
1966 Шарлотта Купер, британская теннисистка, первая чемпионка Олимпийских игр среди женщин.
1973 Людвиг Мизес, австро-американский экономист.
1985 Юл Бриннер, американский актер театра и кино.
2012 Марина Голуб, советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, Заслуженная артистка России.
Именины:
Виктор, Герман, Дмитрий, Марк, Михаил, Петр, Федор.