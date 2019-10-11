Знаменательные события в истории: 11 октября 2019 года

В этот день, 11 октября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день девочек.

Всемирный день зрения.

Харитонов день.

История:

1138 землетрясение в Алеппо, жертвами которого стали 230 тыс. человек.

1852 В Австралии начал работу первый университет.

1881 житель штата Северная Дакота (США) Дэвид Хьюстон (David Houston) запатентовал фотоплёнку.

1887 американский изобретатель Томас Эдисон (Thomas Alva Edison) запатентовал электрическую машину для подсчёта голосов на выборах.

1973 развод Элвиса (Elvis Aaron Presley) и Присциллы Пресли (Priscilla Presley).

1984 в открытый космос вышла первая американская женщина-астронавт Кэтрин Салливэн (Kathryn Dwyer "Kathy" Sullivan) (полет STS-41G на космическом корабле "Челленджер").

1984 крупная авиакатастрофа в аэропорту Омска, СССР: самолёт Ту-154 при посадке столкнулся с двумя машинами аэродромных служб.

1999 Как заявил британский астроном Джон Мюррей (John Murray), исходя из его расчётов, вокруг Солнца по десятой орбите движется огромная планета, по размерам больше Юпитера.

1999 Во Франции избрана новая Марианна - женщина, чей облик должен будет представлять символ республики. Ею стала известная топ-модель Летиция Каста (Laetitia Maria Laure Casta), которая была отобрана среди прочих претенденток мэрами французских городов.

В этот день родились:

1884 Элеонора Рузвельт, американский общественный деятель, супруга президента США Франклина Рузвельта.

1885 Франсуа Мориак, французский писатель, Нобелевский лауреат.

1946 Савао Като, японский гимнаст, восьмикратный олимпийский чемпион.

1961 Хильда, аргентинская певица.

1963 Игорь Верник, советский и российский актер театра и кино, телеведущий, Народный артист России.

1976 Эмили Дешанель, американская киноактриса (телесериал "Кости"), продюсер.

1977 Елена Бережная, российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2002).

1977 Мэттью Боммер, американский актер театра, кино и телевидения.

1977 Жереми Жано, французский футболист, вратарь клуба "Сент-Этьен".

1982 Маурисио Викторино, уругвайский футболист, защитник чилийского "Универсидад де Чили" и сборной Уругвая.

1983 Руслан Пономарев, украинский шахматист, чемпион мира по шахматам (2002) по версии ФИДЕ.

1984 Александр Смирнов, российский фигурист, выступающий в парном фигурном катании; двукратный чемпион Европы.

1985 Мишель Трахтенберг, американская актриса.

1988 Шеймус Коулман, ирландский футболист.

Ушли из жизни:

1424 Ян Жижка, чешский полководец, один из руководителей гуситского движения, национальный герой Чехии.

1542 Томас Уайетт, английский государственный деятель и поэт.

1889 Джеймс Джоуль, английский физик, член Лондонского королевского общества.

1915 Жан Фабр, французский энтомолог, писатель.

1963 Жан Кокто, французский писатель, поэт, драматург, художник, режиссер

1970Эдуар Даладье, французский политический деятель.

Именины:

Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Василий, Георгий, Ефрем, Иван, Илья, Мария, Марк, Прохор, Федор.