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Суббота, 12.10.2019
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Знаменательные события в истории: 12 октября 2019 года

Знаменательные события в истории: 12 октября 2019 года
07:05 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 12 октября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день яйца.

Всемирный день борьбы с артритом.

История:

1492 Экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор (официальная дата открытия Америки).

1810 В Мюнхене состоялся первый фестиваль пива (сегодня - праздник Октоберфест).

1931 В Рио-де-Жанейро состоялось торжественное открытие статуи Христа Спасителя.

1968 Открылись XIX летние Олимпийские игры в Мехико (Мексика).

1971 В Нью-Йорке состоялось первое представление рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда".

2010 близ города Марганец Днепропетровской области произошло крупнейшее ДТП в истории независимой Украины.

В этот день родились:

1875 Кроули Эдвард Алистер, английский писатель, автор оккультных произведений.

1896 Эудженио Монтале, итальянский поэт, прозаик, Нобелевский лауреат.

1935 Лучано Паваротти, итальянский оперный певец (тенор).

1965 Генри Акинванде, британский боксер-профессионал нигерийского происхождения.

1966 Алексей Кортнев, российский музыкант, солист группы "Несчастный случай", актер.

1968 Хью Джекман, австралийский кино- и телеактер, продюсер, лауреат "Золотого глобуса" и других наград.

1973 Павел Гудимов, бывший гитарист украинской группы "Океан Ельзи", ныне - вокалист и гитарсит группы "Гудімов"

1975 Jorane (сценическое имя Joanne Pelletier), франко-канадская певица и виолончелистка.

1977 Александр Береш, украинский гимнаст, двукратный призер Олимпийских игр.

1977 Жасмин (урожденная Сара Семендуева), российская поп-певица.

1990 Мелоди, испанская певица.

1992 Джош Хатчерсон, американский актер.

Ушли из жизни:

1924 Анатоль Франс, французский романист и поэт, литературный критик, Нобелевский лауреат.

1969 Соня Хени, норвежская фигуристка, олимпийская чемпионка, а позже американская актриса.

1991 Аркадий Стругацкий, советский писатель-фантаст, переводчик .

1996 Рене Лакост, французский теннисист, основатель линии модной одежды Lacoste.

1999 Уилт Чемберлен, американский баскетболист.

2002 погибла Одри Местре, французская рекордсменка-фридайвер.

Именины:

Иван.

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 12 октября.
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