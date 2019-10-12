Знаменательные события в истории: 12 октября 2019 года

Праздники:
Всемирный день яйца.
Всемирный день борьбы с артритом.
История:
1492 Экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор (официальная дата открытия Америки).
1810 В Мюнхене состоялся первый фестиваль пива (сегодня - праздник Октоберфест).
1931 В Рио-де-Жанейро состоялось торжественное открытие статуи Христа Спасителя.
1968 Открылись XIX летние Олимпийские игры в Мехико (Мексика).
1971 В Нью-Йорке состоялось первое представление рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда".
2010 близ города Марганец Днепропетровской области произошло крупнейшее ДТП в истории независимой Украины.
В этот день родились:
1875 Кроули Эдвард Алистер, английский писатель, автор оккультных произведений.
1896 Эудженио Монтале, итальянский поэт, прозаик, Нобелевский лауреат.
1935 Лучано Паваротти, итальянский оперный певец (тенор).
1965 Генри Акинванде, британский боксер-профессионал нигерийского происхождения.
1966 Алексей Кортнев, российский музыкант, солист группы "Несчастный случай", актер.
1968 Хью Джекман, австралийский кино- и телеактер, продюсер, лауреат "Золотого глобуса" и других наград.
1973 Павел Гудимов, бывший гитарист украинской группы "Океан Ельзи", ныне - вокалист и гитарсит группы "Гудімов"
1975 Jorane (сценическое имя Joanne Pelletier), франко-канадская певица и виолончелистка.
1977 Александр Береш, украинский гимнаст, двукратный призер Олимпийских игр.
1977 Жасмин (урожденная Сара Семендуева), российская поп-певица.
1990 Мелоди, испанская певица.
1992 Джош Хатчерсон, американский актер.
Ушли из жизни:
1924 Анатоль Франс, французский романист и поэт, литературный критик, Нобелевский лауреат.
1969 Соня Хени, норвежская фигуристка, олимпийская чемпионка, а позже американская актриса.
1991 Аркадий Стругацкий, советский писатель-фантаст, переводчик .
1996 Рене Лакост, французский теннисист, основатель линии модной одежды Lacoste.
1999 Уилт Чемберлен, американский баскетболист.
2002 погибла Одри Местре, французская рекордсменка-фридайвер.
Именины:
Иван.