Знаменательные события в истории: 13 октября 2019 года

В этот день, 13 октября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день по уменьшению опасности бедствий.

Праздники День астрономии.

Всемирный день мигрирующих птиц.

История:

1792 Заложен первый камень в основание резиденции президента США.

1884 Гринвич утверждён как место прохождения нулевого меридиана.

1900 вышла основная книга Зигмунда Фрейда (Sigmund Freud) "Толкование сновидений".

1923 столица Турции перенесена из Стамбула в Анкару.

1972 Катастрофа советского самолёта Ил-62 близ Москвы на берегу Нерского озера. Погибли 174 человека - на то время крупнейшая авиакатастрофа в мире. Причины трагедии остались неизвестны.

1976 В Санта-Крусе (Боливия) самолет Boeing 707 при взлете упал на стадион. Погибли не менее 91 человека - крупнейшая авиакатастрофа в стране.

1990 в Харькове в эфир вышли программы, подготовленные студией АТВ-1, в дальнейшем ЗАО РТК "Тонис-Центр". Этот день стал днем рождения украинского негосударственного телевидения.

2006 Пан Ги Мун утвержден в должности нового генерального секретаря ООН.

В этот день родились:

1925 Маргарет Тэтчер, английский политик и общественный деятель, премьер-министр Великобритании (1979-1990).

1956 Крис Картер, американский сценарист и продюсер (сериал "Секретные материалы").

1959 Мэри Осмонд, американская певица.

1967 Хавьер Сотомайор, кубинский легкоатлет, мировой рекордсмен в прыжках в высоту, олимпийский чемпион.

1971 Саша Барон Коэн, британский комедийный киноактер, лауреат премии "Золотой глобус".

1977 Пол Пирс, американский баскетболист, чемпион НБА (2008).

1980 Ашанти, американская певица, актриса, танцовщица и модель.

1982 Ян Торп, австралийский пловец, чемпион и рекордсмен мира, трехкратный олимпийский чемпион.

Ушли из жизни:

1601 Тихо Браге, датский астроном, астролог и алхимик эпохи Возрождения.

1879 Генри Чарлз Кэри, американский экономист.

2003 Бертрам Брокхауз, канадский физик, Нобелевский лауреат.

2008 Гийом Депардье, французский актер, сын Жерара Депардье.

1987 Уолтер Браттейн, американский физик, один из разработчиков транзистора, нобелевский лауреат (1956).

1989Чезаре Дзаваттини, итальянский писатель, сценарист.

2001 Ольга Олейник, советский и российский математик и ученый-механик, академик РАН.

2003 Бертрам Брокхауз, канадский физик, лауреат Нобелевской премии (1994).

2013 Ольга Аросева, актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.

2016 Дарио Фо, итальянский драматург, режиссер, теоретик театра, лауреат Нобелевской премии по литературе (1997).

2016 Пхумипон Адульядет (Рама IX), король Таиланда (1946-2016).

Именины:

Александр, Алексей, Василий, Григорий, Даниил, Петр, Полина, Семен.