Знаменательные события в истории: 14 октября 2019 года

В этот день, 14 октября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.

Всемирный день стандартов.

День украинского казачества.

День защитника Украины.

История:

1165 Завершено строительство храма Покрова на Нерли.

1843 Впервые прозвучал "Свадебный марш" Мендельсона.

1851 В Лондоне основано английское информационное агентство Рейтер - одно из крупнейших информационных агентств мира.

1901 произошла одна из крупнейших морских катастроф XX века: в непогоду на Байкале затонуло судно "Потапов", погибло около 200 человек. Жертвами стали в основном горожане и крестьяне из Хомутово и Оека.

1918 в Симферополе состоялось торжественное открытие Таврического университета.

1921 в Киеве начал работу первый Всеукраинский собор украинской автокефальной церкви.

1926 В лондонском издательстве вышла книжка Алана Милна "Винни-Пух".

1942 Создана Украинская повстанческая армия (УПА).

1943 Советские войска освободили Запорожье от немецко-фашистских захватчиков.

1946 Принято решение о создании Международной организации стандартизации.

1964 Никита Хрущев освобожден от обязанностей Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета министров СССР.

2012 Австрийский парашютист совершил прыжок из стратосферы.

В этот день родились:

1585 Генрих Шютц, немецкий композитор и органист, музыкальный педагог.

1873 Раймонд Юри, американский легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион.

1890 Дуайт Эйзенхауэр, 34-й президент США (1953-1960), американский государственный и военный деятель.

1952 Николай Андрианов, советский гимнаст, тренер, семикратный олимпийский чемпион.

1963 Валентин Юдашкин, советский и российский художник-модельер, Народный художник России.

1978 Пол Алан Хантер, английский профессиональный игрок в снукер.

1989 Миа Васиковска, австралийская актриса и режиссер.

Ушли из жизни:

1918 Марсель Депре, французский инженер и физик.

1960 Абрам Иоффе, советский физик, академик.

1977 Бинг Кросби, американский киноактер и певец.

1990 Леонард Бернстайн, американский дирижёр, композитор, пианист, музыкальный писатель, педагог.

2003 Бен Мэткаф, канадский предприниматель, общественный деятель, один из основателей "Гринписа".

Именины:

Александр, Алексей, Вера, Иван, Михаил, Федор.