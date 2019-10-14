Знаменательные события в истории: 14 октября 2019 года

Праздники:
Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.
Всемирный день стандартов.
День украинского казачества.
День защитника Украины.
История:
1165 Завершено строительство храма Покрова на Нерли.
1843 Впервые прозвучал "Свадебный марш" Мендельсона.
1851 В Лондоне основано английское информационное агентство Рейтер - одно из крупнейших информационных агентств мира.
1901 произошла одна из крупнейших морских катастроф XX века: в непогоду на Байкале затонуло судно "Потапов", погибло около 200 человек. Жертвами стали в основном горожане и крестьяне из Хомутово и Оека.
1918 в Симферополе состоялось торжественное открытие Таврического университета.
1921 в Киеве начал работу первый Всеукраинский собор украинской автокефальной церкви.
1926 В лондонском издательстве вышла книжка Алана Милна "Винни-Пух".
1942 Создана Украинская повстанческая армия (УПА).
1943 Советские войска освободили Запорожье от немецко-фашистских захватчиков.
1946 Принято решение о создании Международной организации стандартизации.
1964 Никита Хрущев освобожден от обязанностей Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета министров СССР.
2012 Австрийский парашютист совершил прыжок из стратосферы.
В этот день родились:
1585 Генрих Шютц, немецкий композитор и органист, музыкальный педагог.
1873 Раймонд Юри, американский легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион.
1890 Дуайт Эйзенхауэр, 34-й президент США (1953-1960), американский государственный и военный деятель.
1952 Николай Андрианов, советский гимнаст, тренер, семикратный олимпийский чемпион.
1963 Валентин Юдашкин, советский и российский художник-модельер, Народный художник России.
1978 Пол Алан Хантер, английский профессиональный игрок в снукер.
1989 Миа Васиковска, австралийская актриса и режиссер.
Ушли из жизни:
1918 Марсель Депре, французский инженер и физик.
1960 Абрам Иоффе, советский физик, академик.
1977 Бинг Кросби, американский киноактер и певец.
1990 Леонард Бернстайн, американский дирижёр, композитор, пианист, музыкальный писатель, педагог.
2003 Бен Мэткаф, канадский предприниматель, общественный деятель, один из основателей "Гринписа".
Именины:
Александр, Алексей, Вера, Иван, Михаил, Федор.