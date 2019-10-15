Знаменательные события в истории: 15 октября 2019 года

Праздники:
Международный день белой трости.
Всемирный день мытья рук.
Международный день сельских женщин.
История:
1917 Во Франции по обвинению в шпионаже казнена Мата Хари.
1940 В Нью-Йорке прошла мировая премьера фильма Чаплина "Великий диктатор" - политической киносатиры на Гитлера.
1981 основана американская метал-группа "Metallica".
1995 Саддам Хусейн получает 99,96 % голосов на президентских выборах в Ираке.
1997 Стартовал проект исследования Сатурна и Титана - Кассини-Гюйгенс.
1997 Энди Грин установил новый рекорд скорости для наземного управляемого транспортного средства, развив скорость 1227,986 км/ч на автомобиле Thrust SSC в пустыне Блэк-Рок, штат Невада, США.
2000 В Париже на Монмартре появилась "Стена любви".
2003 В КНР запущен первый космический корабль с космонавтом - "Шэньчжоу-5".
2003 Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана.
2007 компания "Intel" заявила о разработке нового процессора для мобильных применений - Intel Atom.
В этот день родились:
1608 Эванджелиста Торричелли, итальянский математик и физик, ученик Галилея.
1805 Вильгельм фон Каульбах, немецкий художник.
1814 Михаил Лермонтов, русский поэт, прозаик, драматург, художник, офицер.
1844 Фридрих Ницше, немецкий философ, представитель иррационализма.
1879 Джейн Дарвелл, американская актриса.
1923 Итало Кальвино, итальянский писатель, представитель неореализма.
1926 Мишель Фуко, французский философ, теоретик культуры и историк.
1930 FM-2030 (Ф. М. Эсфендиари), футоролог, писатель-фантаст, основатель трансгуманистического движения.
1976 Николай Басков, российский певец, русский тенор, телеведущий, актер, Народный артист России.
1977 Давид Трезеге, французский футболист, чемпион мира и Европы.
1981 Елена Дементьева, российская теннисистка, олимпийская чемпионка (2008).
1986 Анна Хилькевич, российская актриса театра и кино.
1988 Месут Озиль, немецкий футболист.
Ушли из жизни:
1829 Джордж Доу, английский художник.
1917 Мата Хари, танцовщица и куртизанка голландского происхождения, известная шпионка.
1959 Степан Бандера, украинский политический деятель, руководитель Организации Украинских Националистов.
2012 Нородом Сианук, король Камбоджи (1941-1955, 1993-2004), глава государства Камбоджи (1960-1970).
Именины:
Андрей, Анна, Борис, Давид, Иван, Михаил, Петр, Федор.