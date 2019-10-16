Скачать
Среда, 16.10.2019
Дайджест главных событий 15 октября в Украине и мире
Дайджест главных событий 15 октября в Украине и мире
Погода в Украине порадует густым туманом и теплом до +23°
Погода в Украине порадует густым туманом и теплом до +23°
"Будем обсуждать": Павелко - о будущем Шевченко в сборной
"Будем обсуждать": Павелко - о будущем Шевченко в сборной
Приметы и обряды на 16 октября - День Дионисия
Приметы и обряды на 16 октября - День Дионисия

Знаменательные события в истории: 16 октября 2019 года

Знаменательные события в истории: 16 октября 2019 года
07:02 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

В этот день, 16 октября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день продовольствия.

Всемирный день хлеба.

Всемирный день анестезии (День анестезиолога).

День Шефа (День Босса).

История:

1793 казнь Марии-Антуанетты "вдовы Капет", королевы Франции, супруги Людовика XVI и матери Людовика XVII.

1840 Новая Зеландия провозглашена британской колонией.

1846 в клинике Бостона (США) при проведении операции зубной врач Уильям Мортон впервые осуществил публичную демонстрацию эфирного наркоза.

1847 Впервые опубликован роман Шарлотты Бронте "Джен Эйр".

1918 Украинский гетман Павел Скоропадский издал указ о возрождении казачества (в которое записано около 150 тыс. семей).

1918 Император Австро-Венгрии Карл I объявил о намерении создать из своей страны союз четырех государств - австро-немецкого, чешского, югославянского и украинского.

1923 Джон Харвуд (John Harwood) запатентовал в Швейцарии самозаводящиеся часы.

1923 Основана кинокомпания "The Walt Disney Company".

1944 возобновил работу Львовский университет.

1946 По приговору Нюрнбергского трибунала казнены нацистские преступники.

1956 в Тихом океане совершается первая известная посадка авиалайнера на воду, обошедшаяся без жертв.

1964 Китай провел первое испытание ядерного оружия.

1978 Иоанн Павел II стал 264-м Папой Римским и первым неитальянцем на папском престоле с 1523 года.

1982 Появление кометы Галлея в окрестностях Земли зарегистрировано по меньшей мере в 30-й раз за всю историю ее наблюдения.

2005 в Сан-Луисе завершился Чемпионат мира по шахматам, победителем которого стал болгарский гроссмейстер Веселин Топалов.

В этот день родились:

1708 Альбрехт Галлер, швейцарский анатом, ботаник и физиолог.

1854 Оскар Уайльд, ирландский поэт, драматург, писатель.

1938 Нико (Криста Пэффген), немецкая певица, актриса и модель.

1962 Дмитрий Хворостовский, российский и британский оперный певец (баритон), Народный артист России.

1968 Илья Лагутенко, советский и российский рок-музыкант, лидер группы "Мумий Тролль".

Ушли из жизни:

1793 Мария Антуанетта, французская королева, жена Людовика XVI.

1879 Сергей Соловьев, русский историк, академик Петербургской Академии наук.

1946 Иоахим фон Риббентроп, немецкий политик, министр иностранных дел Германии (1938-1945).

1982 Жан Эффель, французский художник-карикатурист.

1992 Ширли Бут, американская актриса.

2007 Дебора Керр, английская актриса, лауреат "Золотого глобуса", "Оскара" и др. наград.

Именины:

Денис, Иван, Павел, Петр.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, 16 октября, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса
02 Гороскоп на завтра, 16 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Защитник сборной Португалии назвал причины поражения против Украины
04 Пристайко: У нас есть консенсус с министрами иностранных дел ЕС
05 Знаменитые и богатые: как выглядят самые красивые девушки Кипра (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трампа осудят за вывод войск из Сирии
Трампа осудят за вывод войск из Сирии
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (07.10 - 13.10)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (07.10 - 13.10)
Переход Украины на зимнее время: когда и как
Переход Украины на зимнее время: когда и как
Это десерты: молодой кондитер создает &quot;не скучную&quot; еду (Фото)
Это десерты: молодой кондитер создает "не скучную" еду (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь