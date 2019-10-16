Знаменательные события в истории: 16 октября 2019 года

В этот день, 16 октября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день продовольствия.

Всемирный день хлеба.

Всемирный день анестезии (День анестезиолога).

День Шефа (День Босса).

История:

1793 казнь Марии-Антуанетты "вдовы Капет", королевы Франции, супруги Людовика XVI и матери Людовика XVII.

1840 Новая Зеландия провозглашена британской колонией.

1846 в клинике Бостона (США) при проведении операции зубной врач Уильям Мортон впервые осуществил публичную демонстрацию эфирного наркоза.

1847 Впервые опубликован роман Шарлотты Бронте "Джен Эйр".

1918 Украинский гетман Павел Скоропадский издал указ о возрождении казачества (в которое записано около 150 тыс. семей).

1918 Император Австро-Венгрии Карл I объявил о намерении создать из своей страны союз четырех государств - австро-немецкого, чешского, югославянского и украинского.

1923 Джон Харвуд (John Harwood) запатентовал в Швейцарии самозаводящиеся часы.

1923 Основана кинокомпания "The Walt Disney Company".

1944 возобновил работу Львовский университет.

1946 По приговору Нюрнбергского трибунала казнены нацистские преступники.

1956 в Тихом океане совершается первая известная посадка авиалайнера на воду, обошедшаяся без жертв.

1964 Китай провел первое испытание ядерного оружия.

1978 Иоанн Павел II стал 264-м Папой Римским и первым неитальянцем на папском престоле с 1523 года.

1982 Появление кометы Галлея в окрестностях Земли зарегистрировано по меньшей мере в 30-й раз за всю историю ее наблюдения.

2005 в Сан-Луисе завершился Чемпионат мира по шахматам, победителем которого стал болгарский гроссмейстер Веселин Топалов.

В этот день родились:

1708 Альбрехт Галлер, швейцарский анатом, ботаник и физиолог.

1854 Оскар Уайльд, ирландский поэт, драматург, писатель.

1938 Нико (Криста Пэффген), немецкая певица, актриса и модель.

1962 Дмитрий Хворостовский, российский и британский оперный певец (баритон), Народный артист России.

1968 Илья Лагутенко, советский и российский рок-музыкант, лидер группы "Мумий Тролль".

Ушли из жизни:

1793 Мария Антуанетта, французская королева, жена Людовика XVI.

1879 Сергей Соловьев, русский историк, академик Петербургской Академии наук.

1946 Иоахим фон Риббентроп, немецкий политик, министр иностранных дел Германии (1938-1945).

1982 Жан Эффель, французский художник-карикатурист.

1992 Ширли Бут, американская актриса.

2007 Дебора Керр, английская актриса, лауреат "Золотого глобуса", "Оскара" и др. наград.

Именины:

Денис, Иван, Павел, Петр.