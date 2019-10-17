Знаменательные события в истории: 17 октября 2019 года

В этот день, 17 октября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

История:

1604 немецкий астроном Иоганн Кеплер начал наблюдение сверхновой звезды (SN 1604), названой впоследствии его именем.

1831 Майкл Фарадей произвёл первое успешное испытание электрического динамо, открыв электромагнитную индукцию.

1855 англичанин Генри Бессемер запатентовал свой процесс приготовления стали.

1888 Катастрофа царского поезда под Харьковом (Борки).

1896 полным провалом завершилась в Александринском театре премьера пьесы А. Чехова "Чайка", после чего он зарёкся писать что-либо для сцены.

1902 В Детройте выпущен первый автомобиль марки Cadillac.

1933 Альберт Эйнштейн прибыл в Нью-Йорк как беженец из нацистской Германии.

1956 в Швеции заработала первая в мире автоматическая система мобильной связи.

1959 южноафриканская компания "Де Бирс" объявила о том, что ею произведены первые искусственные алмазы.

1967 В Великобритании опубликован "Акт об аборте" ("Abortion Act"), который положил начало легализации в Западной Европе искусственного прерывания беременности (уже узаконенного к тому времени в социалистических странах).

1988 в Лондоне впервые исполнена считавшаяся пропавшей 10-я симфония Бетховена (Ludwig van Beethoven). Она была восстановлена английским исследователем Барри Купером (Barry Cooper) на основе обнаруженных в Берлине бумаг великого композитора, содержавших фрагменты и наброски симфонии, поэтому трудно считать её соответствующей истинному замыслу Бетховена.

1990 Открыта крупнейшая в мире база данных о фильмах, телепрограммах и компьютерных играх IMDb.

2009 в небе над юго-западом Франции столкнулись два туристических самолета; четверо погибших.

В этот день родились:

1912 Иоанн Павел, I глава Римско-католической Церкви.

1926 Беверли Гарланд, американская актриса кино и телевидения .

1936 Иван Драч, украинский писатель, основатель Руха.

1948 Роберт Джордан, американский писатель.

1956 Май Джемисон, первая американская чернокожая астронавтка.

1957 Лоуренс Бендер, американский кинопродюсер.

1962 Майк Джадж, американский продюсер, актер, режиссер, сценарист, композитор и аниматор.

1972 Эминем, американский рэп-певец, актер и музыкальный продюсер.

1972 Таркан, турецкий певец, автор-исполнитель и продюсер.

1979 Кими Райкконен, финский автогонщик, пилот гонок "Формулы-1" .

1983 Фелисити Джонс, английская актриса.

Ушли из жизни:

1849 Фредерик Шопен, польский композитор и пианист, один из величайших музыкальных гениев.

1934 Сантьяго Рамон-и-Кахаль, испанский физиолог, гистолог, лауреат Нобелевской премии (1906).

1978 Жан Амери, австрийский писатель, журналист, кинокритик.

2001 Мишелин Остермайер, французская легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка, музыкант.

2012 Сильвия Кристель, нидерландская модель, актриса, писательница.

2017 Даниэль Дарье, французская актриса и певица.

Именины:

Василий, Вероника, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков.