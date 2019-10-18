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Пятница, 18.10.2019
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Знаменательные события в истории: 18 октября 2019 года

Знаменательные события в истории: 18 октября 2019 года
07:12 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

В этот день, 18 октября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день кредитных союзов.

День памяти евангелиста Луки.

История:

1009 По приказу египетского правителя Аль-Хакима разграблен и разрушен храм Гроба Господня.

1867 Аляска передана США.

1967 Космическая станция "Венера-4" получила первые научные данные с поверхности Венеры.

1968 на Олимпийских играх в Мехико Бобом Бимоном установлен мировой рекорд в прыжках в длину — 8,90 м; предыдущее достижение было превышено сразу на 55 см.

1969 "Союз-8" возвращается на Землю.

1989 авиакатастрофа "Ил-76" под Баку.

2007 в Пакистане произошёл крупнейший в истории страны теракт: взорван кортеж Беназир Бхутто, погибло более 130 человек.

В этот день родились:

1777 Генрих фон Клейст, немецкий драматург, поэт и прозаик.

1919 Пьер Эллиот Трюдо, канадский политик, 15-й премьер-министр Канады (1968—1979 и 1980—1984).

1925 Мелина Меркури, греческая актриса и певица, министр культуры Греции (1981—1989 и 1993—1994).

1926 Джордж Скотт (ум. 1999), американский актер, первым отказавшийся от "Оскара" (фильмы "Анатомия убийства", "Муссолини" и др.).

1926 Чак Берри, американский рок-музыкант‚ певец, гитарист, автор песен.

1934 Кир Булычев, советский писатель-фантаст, сценарист.

1939 Ли Харви Освальд, единственный официальный подозреваемый в убийстве президента США Дж. Кеннеди.

1956 Мартина Навратилова, чехословацкая и американская теннисистка, бывшая первая ракетка мира.

1960 Жан-Клод Ван Дамм, американский актер, сценарист и кинорежиссер, мастер боевых искусств.

1973 Сергей Безруков, актер театра и кино, народный артист России.

1984 Линдси Вонн, американская горнолыжница, олимпийская чемпионка в скоростном спуске (2010), обладательница 4-х Кубков мира в общем зачете.

1984 Фрида Пинто, индийская актриса.

1987 Олеся Повх, украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр.

1987 Зак Эфрон, американский актер и певец.

Ушли из жизни:

1595 Альваро Менданья де Нейра, испанский мореплаватель.

1871 Чарльз Бэббидж, английский математик и изобретатель.

1893 Шарль Гуно, французский композитор.

1931 Томас Эдисон, американский изобретатель.

2005 Александр Яковлев советский и российский публицист, дипломат, общественный деятель.

Именины:

Александра, Алексей, Гавриил, Григорий, Денис, Евдоким, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон, Филипп.

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Праздник, История, 18 октября, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события.
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