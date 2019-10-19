День в истории 19 октября: какой сегодня праздник

В этот день, 19 октября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Крестьяне 19 октября подводили итоги хозяйственного года. Молились апостолу Фоме. Отмечали, что с 19 октября дни становятся короче, а ночи – длиннее. 19 октября наполняли амбары самыми разными припасами: овощами, хлебом, вареньем, консервациями, пастилой, солеными грибами.

Народные приметы 19 октября

Вороны собираются в стаи – по приметам жди ненастной погоды.

Если человек родился 19 октября, то в качестве оберега ему следует носить аметист или рубин.

Именины: Иван, Макар, Никанор.

Интересные события

1901 - бразилец Альберто Сантос-Дюмон обогнул на 33-метровом дирижабле Эйфелеву башню, продемонстрировав управляемый полёт на аппарате легче воздуха, и завоевав первый приз в 100 000 франков.

В 1917 – в Чигирине съезд украинского Вольного казачества провозгласил генерала Павла Скоропадского своим гетманом.

1944 – дебют Марлона Брандо на сцене Бродвея.

1960 – начало экономической блокады Кубы – правительство США ввело эмбарго на торговлю с Кубой.

1987 – черный понедельник – биржевой крах 1987 года.

2000 - В Нью-Йорке открылся филиал знаменитого музея Мадам Тюссо.

2011 — Александр Йи и Сигэру Кондо рассчитали значение числа "Пи" с точностью в 10 триллионов цифр после запятой

Кто родился

1882 - Умберто Боччони (ум. 1916), итальянский художник, скульптор и теоретик футуризма.

1945 – Джон Литгоу, американский актер, обладатель двух премий "Золотой глобус" и других наград.

1962 - Эвандер Холифилд, американский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.

1983 – Ребекка Фергюсон, шведская актриса театра и кино.

1987 – Мансур Аль-Харби, саудовский футболист.

Ушли из жизни

1745 — Джонатан Свифт (р. 1667), английский писатель.

1851 — Мария Тереза Французская (р. 1778), королева Франции (в 1830), дочь короля Людовика XVI и Марии Антуанетты.

1964 - Эббе Шварц (р. 1901), датский футбольный функционер, первый президент УЕФА (1954—1962).