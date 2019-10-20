Знаменательные события в истории: 20 октября 2019 года

В этот день, 20 октября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день авиадиспетчера.

Международный день повара.

Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы.

История:

1740 Австрийская эрцгерцогиня Мария-Терезия объявлена наследницей Карла VI Габсбурга.

1868 в Киеве создан первый на Украине частный коммерческий банк.

1916 в Севастополе взорвался линкор "Императрица Мария", сотни погибших.

1945 впервые женщинам Франции предоставлено избирательное право.

1953 В США вышла в свет антиутопия Рея Брэдбери "451 градус по Фаренгейту".

1955 публикация книги "Возвращение короля", последней части "Властелина колец".

1959 первый полет турбовинтового самолета для авиалиний малой протяженности "Ан-24".

1960 в лондонском суде открылся процесс по делу запрещенного в течение 30 лет романа "Любовник леди Чаттерлей" Дэвида Лоуренса.

1963 Франция проводит подземные ядерные испытания.

1964 "Роллинг Стоунз" дали первый концерт в Париже. В результате возникших беспорядков было арестовано 150 человек.

1965 массовые аресты коммунистов в Индонезии.

1968 Бывшая Первая леди США Жаклин Кеннеди вышла замуж за греческого олигарха Аристотеля Онассиса.

1968 На Олимпийских играх в Мехико победу в прыжках в высоту с результатом 2 м 24 см одержал американец Дик Фосбери, придумавший оригинальный способ преодоления планки - спиной к ней. Новый стиль быстро завоевал популярность во всем мире.

1973 королева Великобритании Елизавета II (Queen Elisabeth II) открыла здание Сиднейской оперы.

1979 сингл Video Killed the Radio Star британской группы The Buggles возглавил UK Singles Chart; менее чем через два года клип, снятый на эту песню, станет первым, вышедшим в эфир канала "MTV".

1982 трагедия в Лужниках: в давке погибло 66 человек.

1986 авиакатастрофа Ту-134А в Куйбышеве. Командир экипажа поспорил, что сможет посадить самолет вслепую, пользуясь только приборами. Погибло 70 из 94 человек.

1993 Правительство Голландии решило запретить продажу марихуаны и гашиша иностранным туристам. Местных граждан это ограничение не коснулось.

1997 компания "Майкрософт" обвинена в нарушении антитрастового законодательства США.

2002 вышел первый выпуск популярной британской передачи Top Gear.

В этот день родились:

1847 Оскар Сван, шведский стрелок, трехкратный олимпийский чемпион.

1891 Джеймс Чедвик, английский физик, открывший нейтрон, Нобелевский лауреат .

1923 Энрике Бернат, испанский бизнесмен, основатель компании "Чупа Чупс".

1955 Томас Ньюман, американский композитор.

1949 Валерий Борзов, советский легкоатлет, вице-президент и член исполкома НОК Украины.

1971 Снуп Догг, американский рэп-музыкант и киноактер.

1971 Данни Миноуг, австралийская певица, актриса, фотомодель, дизайнер.

Ушли из жизни:

1842 Грейс Дарлинг, национальная британская героиня.

1913 Даниель Дэвид Палмер, американский врач, основатель современной методики хиропрактики.

1964 Герберт Гувер, 31-й президент США (1929-1933), государственный деятель.

2006 Ирен Голицына, итальянский модельер.

2011 убит Муаммар Каддафи (р. 1940 или 1942), ливийский государственный и военный деятель, глава Ливийской Джамахирии.

2012 Эдвард Донналл Томас (р. 1920), американский врач-трансплантолог, лауреат Нобелевской премии (1990).

2018 Марина Поплавская (р. 1971), украинская актриса, комик, режиссёр, преподаватель.

Именины:

Иосиф, Марк, Николай, Осип, Сергей, Юлиан.