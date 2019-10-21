Знаменательные события в истории: 21 октября 2019 года

Праздники:
День работников пищевой промышленности.
День Трафальгарского сражения.
День яблока в Великобритании.
История:
1520 - Магеллан открыл пролив, названный впоследствии Магеллановым.
1596 - заключена Брестская уния, согласно которой епископы православной церкви на территории Речи Посполитой признали над собой власть папы.
1665 - гетман Иван Брюховецкий подписал Московские статьи, по которым определялись взаимоотношения левобережной Гетманщины с Русским царством.
1805 - Трафальгарское морское сражение.
1858 - в Париже впервые исполнен канкан.
1916 - убийство австрийского премьер-министра Карла Штюрка лидером социал-демократов Адлером в знак протеста против продолжения участия Австрии в войне.
1945 - женщинам во Франции впервые разрешено принимать участие в голосовании.
1964 - в США на экраны вышел фильм "Моя прекрасная леди" с Одри Хепберн в главной роли.
1969 Бескровный переворот в Сомали (Национальный праздник).
1972 близ Афин упал в море при заходе на посадку самолет "NAMC YS-11A-202" греческой компании "Olympic Airways". Из 53 человек на борту погибают 37.
1975 "Венера-9" стала первым спутником, запущенным на орбиту Венеры.
1979 - израильский министр иностранных дел Моше Даян уходит в отставку.
1981 - Президент Заира Мобуту отправляет в отставку премьер-министра Этьена Чисекеди, что вызывает массовые беспорядки в стране.
1981 - Андреас Папандреу формирует первое в истории Греции социалистическое правительство.
1984 - австрийский автогонщик Ники Лауда в третий раз выигрывает чемпионат "Формула-1".
1989 - Катастрофа Boeing 727 под Тегусигальпой (Гондурас): из 146 человек на борту погибли 129, крупнейшая авиакатастрофа в Центральной Америке.
1989 - Во Львове создано Товарищество украинского языка имени Шевченко.
1991 Американский заложник Джесси Тернер (Jesse Turner) освобожден после 5 летнего заточения в Бейруте.
1993 - при попытке военного переворота в Бурунди были убиты президент страны Мельхиор Ндадайе и шесть министров.
1996 - сильный пожар уничтожил главный корпус Ивановской государственной медицинской академии[8].
1997 - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об объявлении с 10 декабря новой столицей страны города Акмола, впоследствии получившего название Астана.
1997 - Новая версия песни Элтона Джона "Candle in the Wind", посвященная памяти принцессы Дианы, стала самым популярным синглом в истории поп-музыки: в течение месяца было продано 31,8 миллиона экземпляров.
2015 - отмечался День "Назад в будущее" в честь даты из фильма "Назад в будущее 2".
В этот день родились:
1833 - Альфред Нобель, шведский химик и инженер, учредитель Нобелевской премии.
1945 - Никита Михалков, актер, кинорежиссер, продюсер.
1956 - Кэрри Фишер , американская актриса, сценарист и прозаик.
1976 - Эндрю Скотт, ирландский актер театра и кино.
1980 - Ким Кардашян, американская фотомодель и актриса.
Ушли из жизни:
1422 - Карл VI, Безумный король Франции (1380-1422) из династии Валуа.
1556 - Пьетро Аретино, итальянский писатель эпохи Возрождения.
1805 - Горацио Нельсон, английский флотоводец, вице-адмирал.
1893 - Хулиан дель Касаль, кубинский поэт, крупнейший представитель модернизма.
1984 - Франсуа Трюффо, французский кинорежиссер, актер, сценарист.
2002 - Манфред Эвальд, министр спорта ГДР (с 1961), глава национального олимпийского комитета (с 1973).
2012 - Яш Чопра, индийский кинорежиссер и продюсер.
Именины:
Досифей, Пелагея, Таисия, Трифон.