Знаменательные события в истории: 21 октября 2019 года

В этот день, 21 октября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День работников пищевой промышленности.

День Трафальгарского сражения.

День яблока в Великобритании.

История:

1520 - Магеллан открыл пролив, названный впоследствии Магеллановым.

1596 - заключена Брестская уния, согласно которой епископы православной церкви на территории Речи Посполитой признали над собой власть папы.

1665 - гетман Иван Брюховецкий подписал Московские статьи, по которым определялись взаимоотношения левобережной Гетманщины с Русским царством.

1805 - Трафальгарское морское сражение.

1858 - в Париже впервые исполнен канкан.

1916 - убийство австрийского премьер-министра Карла Штюрка лидером социал-демократов Адлером в знак протеста против продолжения участия Австрии в войне.

1945 - женщинам во Франции впервые разрешено принимать участие в голосовании.

1964 - в США на экраны вышел фильм "Моя прекрасная леди" с Одри Хепберн в главной роли.

1969 Бескровный переворот в Сомали (Национальный праздник).

1972 близ Афин упал в море при заходе на посадку самолет "NAMC YS-11A-202" греческой компании "Olympic Airways". Из 53 человек на борту погибают 37.

1975 "Венера-9" стала первым спутником, запущенным на орбиту Венеры.

1979 - израильский министр иностранных дел Моше Даян уходит в отставку.

1981 - Президент Заира Мобуту отправляет в отставку премьер-министра Этьена Чисекеди, что вызывает массовые беспорядки в стране.

1981 - Андреас Папандреу формирует первое в истории Греции социалистическое правительство.

1984 - австрийский автогонщик Ники Лауда в третий раз выигрывает чемпионат "Формула-1".

1989 - Катастрофа Boeing 727 под Тегусигальпой (Гондурас): из 146 человек на борту погибли 129, крупнейшая авиакатастрофа в Центральной Америке.

1989 - Во Львове создано Товарищество украинского языка имени Шевченко.

1991 Американский заложник Джесси Тернер (Jesse Turner) освобожден после 5 летнего заточения в Бейруте.

1993 - при попытке военного переворота в Бурунди были убиты президент страны Мельхиор Ндадайе и шесть министров.

1996 - сильный пожар уничтожил главный корпус Ивановской государственной медицинской академии[8].

1997 - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об объявлении с 10 декабря новой столицей страны города Акмола, впоследствии получившего название Астана.

1997 - Новая версия песни Элтона Джона "Candle in the Wind", посвященная памяти принцессы Дианы, стала самым популярным синглом в истории поп-музыки: в течение месяца было продано 31,8 миллиона экземпляров.

2015 - отмечался День "Назад в будущее" в честь даты из фильма "Назад в будущее 2".

В этот день родились:

1833 - Альфред Нобель, шведский химик и инженер, учредитель Нобелевской премии.

1945 - Никита Михалков, актер, кинорежиссер, продюсер.

1956 - Кэрри Фишер , американская актриса, сценарист и прозаик.

1976 - Эндрю Скотт, ирландский актер театра и кино.

1980 - Ким Кардашян, американская фотомодель и актриса.

Ушли из жизни:

1422 - Карл VI, Безумный король Франции (1380-1422) из династии Валуа.

1556 - Пьетро Аретино, итальянский писатель эпохи Возрождения.

1805 - Горацио Нельсон, английский флотоводец, вице-адмирал.

1893 - Хулиан дель Касаль, кубинский поэт, крупнейший представитель модернизма.

1984 - Франсуа Трюффо, французский кинорежиссер, актер, сценарист.

2002 - Манфред Эвальд, министр спорта ГДР (с 1961), глава национального олимпийского комитета (с 1973).

2012 - Яш Чопра, индийский кинорежиссер и продюсер.

Именины:

Досифей, Пелагея, Таисия, Трифон.