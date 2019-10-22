Знаменательные события в истории: 22 октября 2019 года

Праздники:
Международный день заикающихся людей.
Международный день школьных библиотек.
История:
1797 - французский воздухоплаватель Андре Жак Гарнерен совершил первый в истории прыжок с парашютом с летательного аппарата - воздушного шара (прыжок совершен с высоты 1000 метров над одним из парков Парижа).
1878 В Англии прошел первый матч по регби при искусственном освещении.
1883 - В Нью-Йорке открылась Метрополитен-опера.
1895 - крушение на вокзале Монпарнас - одно из самых известных в истории.
1909 - впервые женщина - француженка Элиза Дерош - совершила одиночный полет на самолете.
1938 - Изобретатель Честер Карлсон впервые в истории сделал ксерокопию.
1945 - свадьба вице-президента Аргентины генерала Хуана Доминго Перона и актрисы Евы Марии Дуарте.
1952 - впервые полностью напечатана еврейская Тора на английском языке.
1962 - Президент США Джон Кеннеди выступил с заявлением об объявлении воздушной и морской блокады Кубы, на которой были обнаружены советские ракеты.
1964 - Французский философ и писатель Жан-Поль Сартр отказался от Нобелевской премии.
1965 - на экраны Италии и Франции одновременно вышел новый фильм Федерико Феллини "Джульетта и духи", ставший первой цветной лентой мастера.
1993- Космонавт Александр Серебров установил рекорд, в девятый раз выйдя в открытый космос.
2003 - гитарист и основатель группы Evanescence Бен Муди покинул состав группы.
2005 - Катастрофа Boeing 737 в Лагосе.
2009 - Официальный выход Windows 7.
Родились в этот день:
1811 - Ференц Лист, венгерский музыкант, композитор.
1844 - Сapa Бернар, французская актриса.
1921 - Жорж Брассенс, французский поэт, композитор, автор и исполнитель песен.
1925 - Роберт Раушенберг, американский художник.
1935 - Борис Олейник, советский и украинский поэт, общественный деятель.
1943 - Катрин Денев, французская актриса, звезда мирового кинематографа.
1952 - Джефф Голдблум, американский киноактер.
1963 Брайан Бойтано, американский фигурист, олимпийский чемпион, чемпион мира.
1966 - Татьяна Овсиенко, эстрадная певица, заслуженная артистка России.
1967 - Ульрика Майер, австрийская горнолыжница.
1974 - Мирослав Шатан, словацкий хоккеист, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли.
1984 - Антти Пильстрем, финский хоккеист, чемпион мира (2011).
1985 - Деонтей Уайлдер, американский боксер, чемпион мира по версии WBC (с 2015).
Ушли из жизни:
1859 - Людвиг Шпор, немецкий композитор, скрипач, дирижер, педагог.
1871 - Родерик Мурчисон, английский геолог.
1883 - Майн Рид, английский писатель, автор приключенческих романов.
1906 - Поль Сезанн, французский художник-постимпрессионист.
1986 - Альберт Сент-Дьерди , американский биохимик, лауреат Нобелевской премии (1937).
2007 - Ева Дениза Кюри, французская и американская пианистка, писательница, журналистка, музыкальный критик и общественный деятель, дочь Марии и Пьера Кюри.
2016 - Валерия Заклунная, актриса театра и кино, народная артистка России и Украины.
Именины:
Авраам, ефим, Максим, Петр, Яков.