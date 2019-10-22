Знаменательные события в истории: 22 октября 2019 года

В этот день, 22 октября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день заикающихся людей.

Международный день школьных библиотек.

История:

1797 - французский воздухоплаватель Андре Жак Гарнерен совершил первый в истории прыжок с парашютом с летательного аппарата - воздушного шара (прыжок совершен с высоты 1000 метров над одним из парков Парижа).

1878 В Англии прошел первый матч по регби при искусственном освещении.

1883 - В Нью-Йорке открылась Метрополитен-опера.

1895 - крушение на вокзале Монпарнас - одно из самых известных в истории.

1909 - впервые женщина - француженка Элиза Дерош - совершила одиночный полет на самолете.

1938 - Изобретатель Честер Карлсон впервые в истории сделал ксерокопию.

1945 - свадьба вице-президента Аргентины генерала Хуана Доминго Перона и актрисы Евы Марии Дуарте.

1952 - впервые полностью напечатана еврейская Тора на английском языке.

1962 - Президент США Джон Кеннеди выступил с заявлением об объявлении воздушной и морской блокады Кубы, на которой были обнаружены советские ракеты.

1964 - Французский философ и писатель Жан-Поль Сартр отказался от Нобелевской премии.

1965 - на экраны Италии и Франции одновременно вышел новый фильм Федерико Феллини "Джульетта и духи", ставший первой цветной лентой мастера.

1993- Космонавт Александр Серебров установил рекорд, в девятый раз выйдя в открытый космос.

2003 - гитарист и основатель группы Evanescence Бен Муди покинул состав группы.

2005 - Катастрофа Boeing 737 в Лагосе.

2009 - Официальный выход Windows 7.

Родились в этот день:

1811 - Ференц Лист, венгерский музыкант, композитор.

1844 - Сapa Бернар, французская актриса.

1921 - Жорж Брассенс, французский поэт, композитор, автор и исполнитель песен.

1925 - Роберт Раушенберг, американский художник.

1935 - Борис Олейник, советский и украинский поэт, общественный деятель.

1943 - Катрин Денев, французская актриса, звезда мирового кинематографа.

1952 - Джефф Голдблум, американский киноактер.

1963 Брайан Бойтано, американский фигурист, олимпийский чемпион, чемпион мира.

1966 - Татьяна Овсиенко, эстрадная певица, заслуженная артистка России.

1967 - Ульрика Майер, австрийская горнолыжница.

1974 - Мирослав Шатан, словацкий хоккеист, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли.

1984 - Антти Пильстрем, финский хоккеист, чемпион мира (2011).

1985 - Деонтей Уайлдер, американский боксер, чемпион мира по версии WBC (с 2015).

Ушли из жизни:

1859 - Людвиг Шпор, немецкий композитор, скрипач, дирижер, педагог.

1871 - Родерик Мурчисон, английский геолог.

1883 - Майн Рид, английский писатель, автор приключенческих романов.

1906 - Поль Сезанн, французский художник-постимпрессионист.

1986 - Альберт Сент-Дьерди , американский биохимик, лауреат Нобелевской премии (1937).

2007 - Ева Дениза Кюри, французская и американская пианистка, писательница, журналистка, музыкальный критик и общественный деятель, дочь Марии и Пьера Кюри.

2016 - Валерия Заклунная, актриса театра и кино, народная артистка России и Украины.

Именины:

Авраам, ефим, Максим, Петр, Яков.