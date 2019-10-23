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Среда, 23.10.2019
Дайджест ключевых новостей в Украине и мире 22 октября
Дайджест ключевых новостей в Украине и мире 22 октября
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Знаменательные события в истории: 23 октября 2019 года

Знаменательные события в истории: 23 октября 2019 года
06:55 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

В этот день, 23 октября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день снежного барса.

День осведомленности о синдроме кабуки.

День памяти венгерского восстания 1956 года.

День памяти короля Рамы V в Таиланде.

История:

1803 - Джон Дальтон рассчитывает атомные массы для 21-го элемента и соединения.

1814 - В Лондоне хирург Джозеф Карпю провел первую в европе пластическую операцию.

1859 - в Киеве открыта первая воскресная школа.

1937 - Начался героический дрейф в Арктике ледокольно-транспортного судна "Георгий Седов".

1947 Выходцам из Австрии американским биохимикам Герти и Карлу Кори "за открытие каталитического превращения гликогена" была присуждена премия по физиологии и медицине.

1991 - Государственный департамент США заявил о готовности Соединенных Штатов нормализовать отношения с Вьетнамом.

1998 - в Буффало (США) снайпером убит доктор Барнетт Степьян (Barnett Slepian), производивший аборты.

2000 - Китайские археологи обнаружили музей музыкальных инструментов, который был создан 2 тысячи лет назад, в эпоху династии Хань.

2002 - Террористами захвачены около 800 заложников в Театральном центре на Дубровке во время представления мюзикла "Норд-Ост".

2011 - в Ливии объявлено о победе над режимом Муаммара Каддафи.

В этот день родились:

1905 - Феликс Блох, швейцарский физик, Нобелевский лауреат.

1908 - Илья Франк, советский физик, академик, Нобелевский лауреат.

1920 - Джанни Родари, итальянский детский писатель, автор "Приключений Чиполлино".

1940 - Пеле, бразильский футболист, трехкратный чемпион мира.

1942 - Майкл Крайтон, американский писатель-фантаст, сценарист и кинорежиссер.

1964 - Роберт Трухильо, бас-гитарист американской группы "Metallica".

1974 - Аравинд Адига, индийский журналист и писатель, лауреат Букеровской премии (2008).

1976 - Райан Рейнольдс, канадский актер кино и телевидения.

1978 - Яна Дементьева,украинская спортсменка, олимпийская чемпионка.

1986 - Эмилия Кларк, британская актриса.

1989 - Андрей Ярмоленко, украинский футболист.

Ушли из жизни:

1921 - Джон Данлоп, шотландский изобретатель надувных шин.

1950 - Эл Джолсон, американский артист-менестрель.

1972 - Клер Виндзор, американская актриса немого кино.

1984 - Оскар Вернер, австрийский актер театра и кино, лауреат премии "Оскар".

1986 - Эдуард Аделберт Дойзи, американский биохимик, Нобелевский лауреат по физиологии и медицине (1943).

1988 - Стефан Турчак , украинский дирижер, педагог, народный артист СССР.

1990 - Тамара Чебан, молдавская певица (сопрано), народная артистка СССР.

1998 - Валерий Гинзбург, советский кинооператор, народный артист России.

2003 - Иван Дмитриев, советский актер театра и кино.

Именины:

Андрей, Василий, Иннокентий.

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 23 октября.
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