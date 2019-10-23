Знаменательные события в истории: 23 октября 2019 года

Праздники:
Международный день снежного барса.
День осведомленности о синдроме кабуки.
День памяти венгерского восстания 1956 года.
День памяти короля Рамы V в Таиланде.
История:
1803 - Джон Дальтон рассчитывает атомные массы для 21-го элемента и соединения.
1814 - В Лондоне хирург Джозеф Карпю провел первую в европе пластическую операцию.
1859 - в Киеве открыта первая воскресная школа.
1937 - Начался героический дрейф в Арктике ледокольно-транспортного судна "Георгий Седов".
1947 Выходцам из Австрии американским биохимикам Герти и Карлу Кори "за открытие каталитического превращения гликогена" была присуждена премия по физиологии и медицине.
1991 - Государственный департамент США заявил о готовности Соединенных Штатов нормализовать отношения с Вьетнамом.
1998 - в Буффало (США) снайпером убит доктор Барнетт Степьян (Barnett Slepian), производивший аборты.
2000 - Китайские археологи обнаружили музей музыкальных инструментов, который был создан 2 тысячи лет назад, в эпоху династии Хань.
2002 - Террористами захвачены около 800 заложников в Театральном центре на Дубровке во время представления мюзикла "Норд-Ост".
2011 - в Ливии объявлено о победе над режимом Муаммара Каддафи.
В этот день родились:
1905 - Феликс Блох, швейцарский физик, Нобелевский лауреат.
1908 - Илья Франк, советский физик, академик, Нобелевский лауреат.
1920 - Джанни Родари, итальянский детский писатель, автор "Приключений Чиполлино".
1940 - Пеле, бразильский футболист, трехкратный чемпион мира.
1942 - Майкл Крайтон, американский писатель-фантаст, сценарист и кинорежиссер.
1964 - Роберт Трухильо, бас-гитарист американской группы "Metallica".
1974 - Аравинд Адига, индийский журналист и писатель, лауреат Букеровской премии (2008).
1976 - Райан Рейнольдс, канадский актер кино и телевидения.
1978 - Яна Дементьева,украинская спортсменка, олимпийская чемпионка.
1986 - Эмилия Кларк, британская актриса.
1989 - Андрей Ярмоленко, украинский футболист.
Ушли из жизни:
1921 - Джон Данлоп, шотландский изобретатель надувных шин.
1950 - Эл Джолсон, американский артист-менестрель.
1972 - Клер Виндзор, американская актриса немого кино.
1984 - Оскар Вернер, австрийский актер театра и кино, лауреат премии "Оскар".
1986 - Эдуард Аделберт Дойзи, американский биохимик, Нобелевский лауреат по физиологии и медицине (1943).
1988 - Стефан Турчак , украинский дирижер, педагог, народный артист СССР.
1990 - Тамара Чебан, молдавская певица (сопрано), народная артистка СССР.
1998 - Валерий Гинзбург, советский кинооператор, народный артист России.
2003 - Иван Дмитриев, советский актер театра и кино.
Именины:
Андрей, Василий, Иннокентий.